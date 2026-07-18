72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में रणदीप हुड्डा का बड़ा कमाल, 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' को मिला सम्मान; बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर अवॉर्ड

72nd National Film Awards: नई दिल्ली में शनिवार ( 18 जुलाई 2026) को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं का ऐलान किया गया. इस लिस्ट में एक्टर रणदीप हुड्डा की 'स्वतंत्र वीर सावरकर' फिल्म को बेस्ट डेब्यू फिल्म डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला.
रणदीप हुड्डा की 'स्वतंत्र वीर सावरकर' ब्रिटिश राज के समय भारत के क्रांतिकारी नेता विनायक दामोदर सावरकर की बायोपिक है. स्वतंत्रता के संघर्ष में इस महान नेता का बड़ा योगदान माना जाता है. फिल्म में दिखाया गया है कि सावरकर ने कैसे भारत को आजादी दिलाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया था. यह फिल्म 22 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी.
एक्टर रणदीप हुड्डा ने 'स्वतंत्र वीर सावरकर' फिल्म के जरिए डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा था. मूवी ने वर्ल्डवाइड 31 करोड़ तो डॉमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 20 करोड़ की कमाई की थी. भले ही 'स्वतंत्र वीर सावरकर' ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन फिर इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा था. रणदीप हुड्डा के साथ-साथ फिल्म में फेमस टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी देखने को मिली थीं. उन्होंने वीर सावरकर की पत्नी यमुनाबाई का किरदार निभाया था.
'स्वतंत्र वीर सावरकर' फिल्म में रणदीप हुड्डा और अंकिता लोखंडे के अलावा और भी कई कलाकारों ने प्रमुख रोल किए, जिसमें एक्टर अमित सियाल ने सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, राजेश खेड़ा ने गांधी जी, चिराग पांड्या ने नाथूराम गोडसे, ब्रजेश झा ने सुभाष चंद्र बोस और लोकेश मित्तल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल किया. इसके अलावा एक्ट्रेस अंजली हुड्डा ने भीखाजी कामा और आमिर मलिक ने भगत सिंह की भूमिका निभाई.
इस फिल्म के लिए रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ओर से खास 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुरस्कार' से भी सम्मानित किया जा चुका है.
अवॉर्ड जीतने के बाद रणदीप हुड्डा ने एक प्रेस बयान में कहा,' 'स्वतंत्रतावीर सावरकर' के लिए 'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' का नेशनल अवॉर्ड मिलना एक ऐसा पल है, जिसे मैं अभी भी महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं. इस फिल्म ने मुझसे मेरे अब तक के सभी कामों से कहीं अधिक मेहनत करवाई. इस फिल्म का सफर हर मोड़ पर चुनौतियों से भरा था, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने इसे पूरा किया और हर मुश्किल का सामना किया और इन सबके बावजूद हम आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाते रहे. एक एक्टर, को-राइटर और पहली बार डायरेक्टर के तौर पर मैंने इस फिल्म में अपना सब कुछ लगा दिया क्योंकि मुझे वीर सावरकर की कहानी को ईमानदारी और सच्चाई से बताने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस हुई.'
Randeep Hooda wins Best Debut Film of a Director at National Film Awards 2026.
In a press statement, Randeep Hooda says, "Being announced as the winner of the National Award for Best Debut Director for Swatantryaveer Savarkar is a moment I’m still trying to process. This film… pic.twitter.com/1B0LLFy0g0
— ANI (@ANI) July 18, 2026
एक्टर ने आगे कहा,' इस फिल्म को बनाने के दौरान हमने जो कुछ भी सहा वह उनकी जिंदगी और उनके बलिदानों के सामने कुछ भी नहीं है. मैं अपनी पूरी टीम का बेहद आभारी हूं कि उन्होंने इस सपने पर भरोसा किया और हर उतार-चढ़ाव में मेरे साथ खड़े रहे. यह सम्मान हम सभी का है और मुझे उम्मीद है कि इससे और भी लोग खासकर युवा पीढ़ी वीर सावरकर की विरासत को जानने और उस पर सोचने के लिए प्रेरित होंगे.'
बता दें कि 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में खासतौर से उन फिल्मों को सम्मानित किया गया है, जिन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की ओर से 1 जनवरी 2024- 31 दिसंबर 2024 के बीच सर्टिफिकेट मिला हो. 'स्वतंत्र वीर सावरकर' के अलावा एक्ट्रेस यामी गौतम को फिल्म 'आर्टिकल 370' और 'चंदू चैंपियन' के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है. इसके अलावा संजय मिश्रा को 'भक्षक' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और ममूटी को 'ब्रमायुगम' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है.