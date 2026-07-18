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72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में रणदीप हुड्डा का बड़ा कमाल, 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' को मिला सम्मान; बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर अवॉर्ड


Swatantrya Veer Savarkar National Award: रणदीप हुड्डा की फिल्म 'स्वतंत्र वीर सावरकर' को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट डेब्यू फिल्म डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला है. एक्टर ने इस फिल्म के जरिए डायरेक्शन में कदम रखा था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 18, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:54 PM IST
72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में रणदीप हुड्डा का बड़ा कमाल, 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' को मिला सम्मान; बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर अवॉर्ड

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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