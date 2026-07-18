72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में रणदीप हुड्डा का बड़ा कमाल, 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' को मिला सम्मान; बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर अवॉर्ड

अवॉर्ड जीतने के बाद रणदीप हुड्डा ने एक प्रेस बयान में कहा,' 'स्वतंत्रतावीर सावरकर' के लिए 'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' का नेशनल अवॉर्ड मिलना एक ऐसा पल है, जिसे मैं अभी भी महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं. इस फिल्म ने मुझसे मेरे अब तक के सभी कामों से कहीं अधिक मेहनत करवाई. इस फिल्म का सफर हर मोड़ पर चुनौतियों से भरा था, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने इसे पूरा किया और हर मुश्किल का सामना किया और इन सबके बावजूद हम आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाते रहे. एक एक्टर, को-राइटर और पहली बार डायरेक्टर के तौर पर मैंने इस फिल्म में अपना सब कुछ लगा दिया क्योंकि मुझे वीर सावरकर की कहानी को ईमानदारी और सच्चाई से बताने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस हुई.'