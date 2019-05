ऋचा चड्ढा पर भड़कीं कंगना की बहन रंगोली, बोलीं- 'मूवी मफिया के बेरोजगार चमचे'

नई दिल्ली : बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल इन दिनों लगातार सेलेब्स को अपने तीखे प्रहार का शिकार बना रही हैं. रंगोली के निशाने में अब एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा आ फंसी हैं. बता दें कि एक शो के दौरान ऋचा चड्ढा ने कहा कि वह कंगना की तरह पब्लिकली बोलने में विश्वास नहीं रखती हैं. बस फिर क्या था रंगोली ने ऋचा चड्ढा को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीर पर उनकी क्लास लगाते हुए उन्हें बेरोजगार और मूवी माफिया का चमचा तक कह डाला.

रंगोली ने ट्विटर पर ऋचा चड्ढा का इंटरव्यू पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं ऋचा चड्ढा जैसे बहुत से लोगों के बारे में सुन रही हूं जो कंगना की बेबाक अंदाज पर बातें कर रहे हैं. रंगोली ने लिखा कि वो खुद चुनते हैं कि उन्हें सबके सामने पब्लिक में नहीं बोलना है. मेरा सवाल है कि क्या सच में उनके पास च्वाइस है? क्या वो इतने सच्चे हैं?

कंगना के सवालों का रणबीर ने दिया करारा जवाब, बोले- 'मुझे किसी को कुछ कहने की...'

(Contd)...Can they function if bollywood biggies black list them? Can they create content and survive on their own? Do they have that competence? Can they survive opposition’s counter attacks and bring about the much needed change?....(contd)

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) May 12, 2019