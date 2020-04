बॉलीवुड सेलेब्स के #SafeHands Challenge का Rangoli Chandel ने ऐसे उड़ाया मजाक

नई दिल्ली: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) भले ही बॉलीवुड से सीधे तौर से न जुड़ी हों, लेकिन उनका दखल बॉलीवुड सेलेब्स की एक्टिविटीज पर बना रहता है. सोशल मीडिया पर अधिकतर वह कुछ न कुछ कमेंट कर ट्रोल होती रहती हैं. हाल ही में WHO की ओर से शुरू की गई #SafeHand चुनौती को लेकर सभी हस्तियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो पोस्ट किए थे. दीपिका पादुकोण से लेकर प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा तक ने अपने हाथ धोने की क्लिप पोस्ट की थी. इस चुनौती के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्येयियस ने प्रियंका और दीपिका को नामित भी किया था, लेकिन अब इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद रंगोली ने अपने मन की बात कह डाली है.

nice one!!! those celebrities videos are so lame teaching how to turn the tap on create lather from soap how to rub your hands and wash off the soap, ha ha what fools https://t.co/1q8wfqzWkE

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 1, 2020