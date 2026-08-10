रानी चटर्जी ने आम्रपाली से किया सवाल, जब निरहुआ और काजल राघवानी कर रहे थे शूटिंग तो तुम वहां क्यों थी?

जियो हॉटस्टार रियलिटी शो भोजपुरी बवाल जब से शुरू हुआ है तब से काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे के बीच नोक-झोंक जारी है. हाल ही में डिनर टेबल पर काजल राघवानी से आम्रपाली और निरहुआ से पूछ लिया था कि आम्रपाली की वजह से आप उनके साथ काम नहीं करते हैं. काजल की ये बात आम्रपाली और निरहुआ दोनों को काफी चुभ गई. इसके बाद बहस काफी बढ़ गई.
भोजपुरी बवाल शो में काजल राघवानी ने रानी चटर्जी को बताया था कि उनका और निरहुआ का सुहागरात सॉन्ग शूट हो रहा था. उस दौरान सेट पर आम्रपाली थी. आम्रपाली की वजह से निरहुआ काफी असहज हो गए थे. ऐसे में सॉन्ग की शूटिंग नहीं हो पा रही थी. रानी चटर्जी ने आम्रपाली से सवाल किया था कि तुम सेट पर क्यों थी, तुम्हारी वजह से निरहुआ या काजल शूट करने में काफी असहज थे. इसके जवाब में आम्रपाली ने कहा कि उनके गाने की भी शूटिंग उसी सेट पर चल रह थी.
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— JioHotstar Reality (@HotstarReality) August 9, 2026
लेटेस्ट प्रोमो में काजल और रानी आपस में बात कर रहे होते हैं. रानी काजल से बोलती है कि वह आम्रपाली से मिली थी. रानी ने एक्ट्रेस ने बोला- मुझे बहत दुख हुआ कि तुमने ये बात नहीं बताई. आम्रपाली ने डिनर टेबल वाली सारी बात बताई. मैंने बोला कि सुहागरात का गाना चल रहा है और तुम सेट पर हो. अगर कोई असहज हो रहा है तो तुम वहां पर क्यों थी.
आम्रपाली ने बातया कि उस दिन उसका गाना भी शूट हो रहा था, इस वजह से वह सेट पर बैठी थी. आम्रपाली की बात सुन मुझे बुरा लगा कि तुमने ये बात क्यों नहीं बताई. काजल के जवाब से लगा रहा है कि आम्रपाली झूठ बोल रही है. काजल ने बताया है कि फ्यूचर स्टूडियो कहां पर रानी बोलती है जागेश्वरी में, सुहागरात वाला गाना मालवनी साइड पर शूट हो रहा था.
काजल राघवानी दोनों एक्ट्रेस की बात सुनकर हैरान हो जाती है. बोलती है कि ओह गॉड क्या करूं, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है. जब काजल से सुनती हूं तो कुछ और होता है जब आम्रपाली से बात होती है तो कुछ और ही सुनने को मिलता है.