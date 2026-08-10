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रानी चटर्जी ने आम्रपाली से किया सवाल, जब निरहुआ और काजल राघवानी कर रहे थे शूटिंग तो तुम वहां क्यों थी?

भोजपुरी बवाल शो की शुरुआत से ही नोकझोंक देखने को मिल रही हैं. काजल राघवानी ने आम्रपाली पर आरोप लगया था कि उनकी वजह से निरहुआ उनके साथ काम नहीं करते हैं. इसके बाद से दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे के बारे में बात कर रही है. इस बीच रानी चर्टजी ने दोनों एक्ट्रेस ने अपना-अपना पक्ष रखा है. दोनों का पक्ष सुन रानी कंफ्यूज हो गई.

Written ByShilpa
Published: Aug 10, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:30 AM IST
रानी चटर्जी ने आम्रपाली से किया सवाल, जब निरहुआ और काजल राघवानी कर रहे थे शूटिंग तो तुम वहां क्यों थी?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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