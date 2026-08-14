जब सम्मान लेते-लेते भावुक हुईं रानी मुखर्जी, छलक पड़े आंसू; बोलीं- 'मुझे अंदाजा नहीं था कि...'

Rani Mukerji: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के फैंस के लिए खुशखबरी है. हाल ही में एक्ट्रेस को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) 2026 के दौरान ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की ओर से मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया. यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके तीन दशक लंबे शानदार योगदान और उनके मानवीय एवं सामाजिक कार्यों को देखते हुए दिया गया. यह उपाधि 14 अगस्त को मेलबर्न के द एज में आयोजित एक खास समारोह में रानी मुखर्जी को प्रदान की गई.
रानी मुखर्जी के लिए यह पल सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि तीन दशक के उस सफर की भावुक याद बन गया, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे दमदार हसीनाओं में शुमार किया. मेलबर्न में जब उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया, तो मंच पर अपने सफर और फिल्मों के असर को याद करते हुए रानी भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. कभी किशोरी बनकर फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली रानी शायद उस वक्त यह सोच भी नहीं सकती थीं कि एक दिन उनकी मेहनत और किरदारों की गूंज देश की सीमाएं पार कर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाएगी.
भारतीय सिनेमा की सबसे फेमस और सम्मानित हसीनाओं में से एक रानी मुखर्जी ने अलग-अलग तरह की फिल्मों, यादगार किरदारों और हिंदी सिनेमा की कई महत्वपूर्ण फिल्मों के जरिए तीन दशकों का शानदार सफर तय किया है. अपने शुरुआती काम से लेकर ब्लैक, हिचकी, मर्दानी और मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय तक, रानी ने लगातार चुनौतीपूर्ण और मजबूत किरदारों को चुना है और इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.
इस मानद डॉक्टरेट के जरिए सिनेमा से बाहर उनके योगदान को भी सम्मान दिया गया है. रानी शिक्षा, महिलाओं को सशक्त बनाने, बच्चों के कल्याण और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मुद्दों से जुड़े अभियानों और चर्चाओं का हिस्सा रही हैं. IFFM 2026 में मिला यह सम्मान उनके कलात्मक सफर के साथ-साथ समाज पर उनके व्यापक प्रभाव को भी पहचान देता है.
इस दौरान रानी मुखर्जी ने कहा, 'ला ट्रोब यूनिवर्सिटी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सिर्फ भारत की एक अभिनेत्री को नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की ताकत को भी सम्मान दिया. जब मैंने एक किशोरी के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब मेरे पास कोई तय रास्ता या योजना नहीं थी. मैं बस यही कोशिश कर रही थी कि अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूं. उस समय मेरा मकसद इतिहास बनाना या किसी खास पहचान का प्रतीक बनना नहीं था. मेरे लिए सिनेमा वह भाषा है, जिसके जरिए हम लोगों को समझते हैं, उनका जश्न मनाते हैं और उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं. मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन मेरी फिल्में, मेरे निभाए हुए किरदार और वे महिलाएं, जिनकी कहानियों को मैंने पर्दे पर पेश किया, अलग-अलग देशों और संस्कृतियों तक पहुंचेंगी और आप सभी के साथ इतनी खूबसूरती से जुड़ पाएंगी.'
IFFM की महोत्सव निदेशक मितु भौमिक लांगेह ने रानी मुखर्जी को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिलने पर खुशी जताई. उन्होंने इसे महोत्सव के लिए एक बेहद खास पल बताया और कहा कि यह सम्मान भारतीय सिनेमा में रानी के शानदार योगदान की एक उपयुक्त पहचान है. यह सम्मान रानी मुखर्जी के शानदार करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ता है. यह उनके भारतीय सिनेमा में योगदान के साथ-साथ दर्शकों और समाज पर उनके काम के लंबे समय से पड़ रहे प्रभाव का भी सम्मान है. फेडरेशन स्क्वायर में आयोजित यह समारोह आईएफएफएम 2026 का हिस्सा था, जो मेलबर्न में भारतीय सिनेमा और भारतीय प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने का काम लगातार जारी रखे हुए है.