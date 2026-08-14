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जब सम्मान लेते-लेते भावुक हुईं रानी मुखर्जी, छलक पड़े आंसू; बोलीं- 'मुझे अंदाजा नहीं था कि...'

Rani Mukerji: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की ओर से मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया. तीन दशक लंबे फिल्मी सफर और सामाजिक योगदान के लिए मिले इस खास सम्मान को लेते वक्त एक्ट्रेस भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 14, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:13 PM IST
जब सम्मान लेते-लेते भावुक हुईं रानी मुखर्जी, छलक पड़े आंसू; बोलीं- 'मुझे अंदाजा नहीं था कि...'
Image Credit: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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