जब सम्मान लेते-लेते भावुक हुईं रानी मुखर्जी, छलक पड़े आंसू; बोलीं- 'मुझे अंदाजा नहीं था कि...'

इस दौरान रानी मुखर्जी ने कहा, 'ला ट्रोब यूनिवर्सिटी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सिर्फ भारत की एक अभिनेत्री को नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की ताकत को भी सम्मान दिया. जब मैंने एक किशोरी के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब मेरे पास कोई तय रास्ता या योजना नहीं थी. मैं बस यही कोशिश कर रही थी कि अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूं. उस समय मेरा मकसद इतिहास बनाना या किसी खास पहचान का प्रतीक बनना नहीं था. मेरे लिए सिनेमा वह भाषा है, जिसके जरिए हम लोगों को समझते हैं, उनका जश्न मनाते हैं और उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं. मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन मेरी फिल्में, मेरे निभाए हुए किरदार और वे महिलाएं, जिनकी कहानियों को मैंने पर्दे पर पेश किया, अलग-अलग देशों और संस्कृतियों तक पहुंचेंगी और आप सभी के साथ इतनी खूबसूरती से जुड़ पाएंगी.'