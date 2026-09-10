रानी मुखर्जी ने मराठी में दिया दिल छू लेने वाला भाषण, राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से हुईं सम्मानित

रानी ने अपने भाषण में मुंबई को अपनी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बताया, जिसे शब्दों में बयां करना उनके लिए आसान नहीं है. उनके लिए ये शहर सिर्फ मायानगरी नहीं, बल्कि उनकी पहचान और सपनों की जमीन रहा है. एक्ट्रेस ने कहा, 'मुंबई ने मुझे मेरी पहचान दी है. इसने मुझे लोग और ऑडियंस दी है. इसने मुझे करियर दिया है और ये मेरा घर, मेरा सुरक्षित स्थान, मेरा सब कुछ रहा है. इसलिए ये पुरस्कार मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह रखेगा, क्योंकि जब भी मैं इसे देखूंगी, मुझे सिर्फ एक पुरस्कार नहीं दिखेगा. मुझे मेरा मुंबई, मेरा महाराष्ट्र दिखेगा.' उनके इन शब्दों में इस शहर के लिए उनका लगाव साफ नजर आ रहा था.