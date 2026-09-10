रानी मुखर्जी ने मराठी में दिया दिल छू लेने वाला भाषण, राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से हुईं सम्मानित

मुंबई में बुधवार को सिनेमा और सम्मान का एक यादगार पल देखने को मिला, जब 62वें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह में बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से नवाजा गया. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संस्कृति मंत्री आशीष शेलार और फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों की मौजूदगी में रानी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया. ये अवॉर्ड इंडियन सिनेमा में उनके शानदार योगदान के साथ-साथ मुंबई और महाराष्ट्र से उनके ऑडियंस से पुराने रिश्ते की भी पहचान बना.
मुंबई में जन्मीं और यहीं पली-बढ़ीं रानी ने अपने लंबे फिल्मी सफर में 'कुछ कुछ होता है', 'हम तुम', 'बंटी और बबली', 'ब्लैक', 'तलाश', 'हिचकी' और 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' जैसी यादगार फिल्मों में अपने बेहतरीन एक्टिंग की छाप छोड़ी है. पुरस्कार हाथ में आते ही रानी मुखर्जी के लिए ये सिर्फ एक अवॉर्ड समारोह नहीं रहा, बल्कि उनकी जिंदगी के उन तमाम पड़ावों की याद बन गया, जिनका रिश्ता महाराष्ट्र और मुंबई से जुड़ा है.
इस सम्मान को स्वीकार करते हुए एक्ट्रेस ने अपने दिल की बात मंच पर मराठी भाषा में रखी और बताया कि इस राज्य से उनका जुड़ाव केवल काम तक ही नहीं है, उन्होंने कहा, 'मझ्यासाथी महाराष्ट्र सच एक राज्य नहीं. महाराष्ट्र माझी जन्मभूमि आहे. माझी कर्मभूमि आहे. अनी माझ्या आयुष्यचा एक अविभाज्य भाग आहे (मेरे लिए, महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं है. महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है. ये वो भूमि है, जहां मैंने अपना करियर बनाया और ये मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है).'
रानी ने अपने भाषण में मुंबई को अपनी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बताया, जिसे शब्दों में बयां करना उनके लिए आसान नहीं है. उनके लिए ये शहर सिर्फ मायानगरी नहीं, बल्कि उनकी पहचान और सपनों की जमीन रहा है. एक्ट्रेस ने कहा, 'मुंबई ने मुझे मेरी पहचान दी है. इसने मुझे लोग और ऑडियंस दी है. इसने मुझे करियर दिया है और ये मेरा घर, मेरा सुरक्षित स्थान, मेरा सब कुछ रहा है. इसलिए ये पुरस्कार मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह रखेगा, क्योंकि जब भी मैं इसे देखूंगी, मुझे सिर्फ एक पुरस्कार नहीं दिखेगा. मुझे मेरा मुंबई, मेरा महाराष्ट्र दिखेगा.' उनके इन शब्दों में इस शहर के लिए उनका लगाव साफ नजर आ रहा था.
रानी मुखर्जी ने अपने करियर के बारे में बात करते हुए ये भी बताया कि उन्होंने पर्दे पर महिलाओं को किस नजरिए से पेश करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, 'मैंने हमेशा चुपचाप भारत की सशक्त लड़कियों और महिलाओं को ऐसे सिनेमा से प्रजेंट करने का पेश किया है, जिसका उद्देश्य नेक है.' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने ऐसे किरदारों को चुना जो सच्चे लगे, जिनकी कहानी, उनके सफर और उनकी अच्छाई ने मुझे काफी अट्रैक्ट किया'.
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि 'मैंने ऐसे किरदार किए, जिनमें ताकत और हिम्मत थी, जिसके किरदारों में कमियां थीं. ऐसे किरदार जो भीड़ में गुम होने से इनकार करते थे. ऐसी महिलाएं जो कभी किसी और के बचाव का इंतजार नहीं करती थीं.' अपनी स्पीच के अंत में एक्ट्रेस ने सिनेमा के साथ अपने रिश्ते को एक बेहद खूबसूरत अंदाज में बयां किया. उन्होंने कहा, 'मैंने सिनेमा को कभी महज एक पेशा नहीं माना. मेरे लिए सिनेमा एक गहरी भावना है और महाराष्ट्र उस भावना का जन्मस्थान है.'