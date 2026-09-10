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रानी मुखर्जी ने मराठी में दिया दिल छू लेने वाला भाषण, राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से हुईं सम्मानित

Rani Mukerji Honoured: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को 62वें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह में खास सम्मान दिया गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से नवाजा है. इस सम्मान को हासिल करते हुए एक्ट्रेस मंच पर काफी भावुक नजर आईं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 10, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:50 PM IST
रानी मुखर्जी ने मराठी में दिया दिल छू लेने वाला भाषण, राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से हुईं सम्मानित

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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