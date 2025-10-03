11 साल पहले छुपकर की थी शादी, आज तक सामने नहीं आई फोटोज, अब एक्ट्रेस बोलीं- ‘मुझे नहीं लगता...’

Rani Mukerji Aditya Chopra Wedding Photos: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और जाने-माने फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा ने अप्रैल 2014 में शादी की थी. अब उनकी शादी को 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी शादी की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है. हाल ही में मुंबई में एएनआई से बातचीत करते हुए रानी ने इस बात से पर्दा उठाया कि आखिर क्यों उन्होंने और आदित्य ने अपनी शादी को पूरी तरह प्राइवेट रखा और तस्वीरें शेयर नहीं कीं.

रानी ने साफ कहा कि उनके पति आदित्य चोपड़ा बेहद प्राइवेट इंसान हैं और यही वजह रही कि वे शादी को पर्सनल ही रखना चाहते थे. उन्होंने हंसते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि आदित्य कभी शादी की तस्वीरें बाहर लाना चाहेंगे'. जब उनसे मजाक में पूछा गया कि क्या दर्शकों को सिल्वर जुबली तक इंतजार करना पड़ेगा? तो रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, 'शायद! ये भी एक अच्छा आइडिया है'. हालांकि, उन्होंने इस बात पर हामी नहीं भरी कि वे कभी शादी की फोटो शेयर करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों शादी की फोटो शेयर नहीं की कभी?

ऐसे भी बेहद कम ही मौके सामने आए हैं जब रानी और आदित्य को किसी इवेंट या वेकेशन में साथ देखा गया हो. दोनों हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखते आए हैं. दोनों साथ में बहुत कम पब्लिक अपीयरेंस देते हैं. इस बारे में रानी ने कहा कि उनका काम और पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग है. वे तभी मीडिया के सामने आती हैं जब कोई खास वजह हो. उनका मानना है कि हर वक्त लाइमलाइट में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्सनल स्पेस भी उतना ही जरूरी होता है.

सिनेमाघरों में आते ही छाई ‘कांतारा: चैप्टर 1’, आधे दिन में ही करना शुरू कर दिया मालामाल, धड़ाधड़ कर रही कमाई

पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना चाहती हैं

रानी ने आगे बताया कि लाइफ में कुछ चीजें अपने तक सीमित रखना बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि हम पहले से ही स्क्रीन और मीडिया के जरिए बहुत एक्सपोज हो जाते हैं, इसलिए कुछ बातें और पल हमें अपने लिए बचाकर रखने चाहिए. खासकर परिवार से जुड़ी बातें, रोजमर्रा की चीजें और निजी पलों को पब्लिक करने से बचना ही बेहतर होता है. यही वजह है कि वे अपनी फैमिली लाइफ को हमेशा सिक्योर रखती हैं. उन्होंने माना कि पब्लिक फिगर होने के बावजूद इंसान को अपनी प्राइवेसी की हिफाजत करनी चाहिए.

बेटी अदिरा का भी नहीं किया फेस रिवील

उन्होंने कहा कि हर चीज दुनिया को दिखाने लायक नहीं होती. वे मानती हैं कि काम की वजह से पहले ही उन्हें काफी एक्सपोजर मिलता है, ऐसे में पर्सनल मोमेंट्स को शेयर करना जरूरी नहीं है. उनके लिए परिवार और अपनी निजी दुनिया सबसे अहम है, जिसे वे हमेशा कैमरों से दूर रखना चाहती हैं. यही सोच उन्होंने अपनी बेटी अदिरा के लिए भी अपनाई है. अदिरा का जन्म 9 दिसंबर, 2015 को हुआ था, लेकिन रानी और आदित्य ने हमेशा उसे मीडिया और पैपराजी से दूर रखा है. वह नहीं चाहते कि छोटी उम्र में उनकी बेटी पर स्पॉटलाइट का दबाव पड़े.