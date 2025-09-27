बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी पिछले करीब 3 दशक से सिनेमा की दुनिया का एक्टिव हैं और सालों की मेहनत के बाद उन्हें पहली बार अपने करियर का सबसे बड़ा सम्मान हासिल किया. नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में रानी मुखर्जी ने अपनी फिल्म ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ में शानदार एक्टिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड जीता. यह रानी का पहला नेशनल अवॉर्ड है. इस खास मौके पर उन्होंने अपनी बेटी आदिरा के नाम का पेंडेंट पहना, जो काफी सुर्खियों में रहा.

रानी मुखर्जी ने क्यों पहना था बेटी आदिरा के नाम का नेकलेस

इंडिया टुडे से बात करते हुए, रानी ने बताया कि ये नेकलेस उनके लिए उस दिन अपनी बेटी को अपने पास रखने का एक तरीका था जो उनके लिए बहुत मायने रखती है. उन्होंने कहा कि आदिरा इवेंट में शामिल होने के लिए एक्साइटेड थीं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आने की इजाजत नहीं है, तो उनका दिल टूट गया.

रानी ने याद करते हुए कहा, "वह इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि वह नेशनल अवॉर्ड फंक्शन का हिस्सा बनना चाहती थी. रानी ने आहे कहा, “ये 'अनफेयर' है कि वह मेरे इस खास दिन पर मेरे साथ नहीं हो सकती." रानी मुखर्जी ने आगे कहा कि नेकलेस पहनना अपनी बेटी को स्प्रिट में साथ ले जाने का सबसे करीबी तरीका था. उन्होंने कहा, "वह मेरी लकी चार्म है. मैं उसे अपने साथ चाहती थी, और यही सबसे करीबी तरीका था जो मैं कर सकती थी.. "

रानी ने लोगों का आभार जताया

उन्होंने उन लोगों का भी आभार भी जताया जिन्होंने ऑनलाइन इस भाव को देखा. रानी ने शेयर किया, "मैं उन सभी को थैंक्यू करना चाहती हूं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर वे रील और स्निपेट बनाए, जिनमें लिखा था कि 'रानी अपनी बेटी को साथ ले गई. मैंने उन्हें आदिरा को दिखाया, और इससे वह शांत हो गई." उन्होंने यह भी बताया कि शाहरुख खान के साथ जीतना कितना खास लगा, जिन्हें वह प्यार से अपनी लाइफ का "इटरनल राहुल" कहती थीं.