Advertisement
trendingNow13091658
Hindi Newsबॉलीवुडमां की राह पर फिल्मों में आएंगी बेटी अदीरा? रानी मुखर्जी ने दिया ये जवाब

मां की राह पर फिल्मों में आएंगी बेटी अदीरा? रानी मुखर्जी ने दिया ये जवाब

बॉलीवुड की दमदार अदाकारा रानी मुखर्जी अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है. इन दिनों वह अपनी फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर चर्चाओं में है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 03:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां की राह पर फिल्मों में आएंगी बेटी अदीरा? रानी मुखर्जी ने दिया ये जवाब

बॉलीवुड की दमदार अदाकारा रानी मुखर्जी अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है. इन दिनों वह अपनी फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर चर्चाओं में है. इस बीच दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारियों के साथ एक खास सेशन के दौरान रानी ने बेटी की परवरिश और मां के तौर पर अपना नजरिया साझा किया. 

सेशन में एक महिला पुलिसकर्मी ने रानी से सवाल किया कि क्या वह चाहती हैं कि उनकी बेटी अदीरा भी बड़ी होकर अभिनेत्री बने और फिल्मों में काम करे. इस सवाल पर रानी ने बेहद सहज अंदाज में जवाब दिया, उन्होंने कहा, ''फिलहाल मेरी बेटी अदीरा ताइक्वांडो सीख रही है. मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने."

फिल्मों में आएंगी बेटी अदीरा? 

Add Zee News as a Preferred Source

रानी ने कहा, ''ताइक्वांडो सीखने से आत्मविश्वास मजबूत होता है. वह खुद को पहले से ज्यादा सशक्त महसूस कर रही है. भविष्य में अदीरा जो भी करना चाहेगी, चाहे वह फिल्मों से जुड़ा हो या किसी और क्षेत्र से, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी और उसको सपोर्ट करूंगी.''

रानी ने कहा, ''जिंदगी में खुशी ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मैं एक बेटी, बहन और मां भी हूं. इन सभी रिश्तों ने मुझे सिखाया है कि अगर इंसान खुद खुश रहता है, तो वह अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाता है. मैं अपनी बेटी अदीरा के लिए भी यही चाहती हूं कि वह जीवन में जो भी रास्ता चुने, उसमें खुश रहे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े.''

रानी ने आगे कहा, ''आज के समय में लड़कियों का मजबूत और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है. समाज में बदलाव तभी संभव है, जब महिलाएं खुद पर भरोसा करना सीखें. एक मां के तौर पर मैं अपनी बेटी को यही सिखा रही हूं कि अपनी खुशी और सम्मान से कभी समझौता न करे.''

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Rani Mukharji

Trending news

बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
Hamid Ansari
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार