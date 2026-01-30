मां की राह पर फिल्मों में आएंगी बेटी अदीरा? रानी मुखर्जी ने दिया ये जवाब

बॉलीवुड की दमदार अदाकारा रानी मुखर्जी अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है. इन दिनों वह अपनी फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर चर्चाओं में है. इस बीच दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारियों के साथ एक खास सेशन के दौरान रानी ने बेटी की परवरिश और मां के तौर पर अपना नजरिया साझा किया.

सेशन में एक महिला पुलिसकर्मी ने रानी से सवाल किया कि क्या वह चाहती हैं कि उनकी बेटी अदीरा भी बड़ी होकर अभिनेत्री बने और फिल्मों में काम करे. इस सवाल पर रानी ने बेहद सहज अंदाज में जवाब दिया, उन्होंने कहा, ''फिलहाल मेरी बेटी अदीरा ताइक्वांडो सीख रही है. मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने."

फिल्मों में आएंगी बेटी अदीरा?

रानी ने कहा, ''ताइक्वांडो सीखने से आत्मविश्वास मजबूत होता है. वह खुद को पहले से ज्यादा सशक्त महसूस कर रही है. भविष्य में अदीरा जो भी करना चाहेगी, चाहे वह फिल्मों से जुड़ा हो या किसी और क्षेत्र से, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी और उसको सपोर्ट करूंगी.''

रानी ने कहा, ''जिंदगी में खुशी ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मैं एक बेटी, बहन और मां भी हूं. इन सभी रिश्तों ने मुझे सिखाया है कि अगर इंसान खुद खुश रहता है, तो वह अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाता है. मैं अपनी बेटी अदीरा के लिए भी यही चाहती हूं कि वह जीवन में जो भी रास्ता चुने, उसमें खुश रहे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े.''

रानी ने आगे कहा, ''आज के समय में लड़कियों का मजबूत और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है. समाज में बदलाव तभी संभव है, जब महिलाएं खुद पर भरोसा करना सीखें. एक मां के तौर पर मैं अपनी बेटी को यही सिखा रही हूं कि अपनी खुशी और सम्मान से कभी समझौता न करे.''