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Hindi Newsबॉलीवुडकारवां में उस रात क्या हुआ? हैरेसमेंट केस में फिल्ममेकर के वकील का यू-टर्न, गिरफ्तारी के बाद अब खुलेंगे नए राज

कारवां में उस रात क्या हुआ? हैरेसमेंट केस में फिल्ममेकर के वकील का यू-टर्न, गिरफ्तारी के बाद अब खुलेंगे नए राज

Film Director Controversy: मलयालम फिल्ममेकर रंजीत बालकृष्णन का मामला अब और उलझता जा रहा है. यौन उत्पीड़न के आरोप, गिरफ्तारी और अब वकील मोहम्मद सियाद का अचानक केस छोड़ना कई सवाल खड़े कर रहा है. पुलिस जांच तेज है और इंडस्ट्री में भी हलचल बढ़ गई है. इस खबर ने सनसनी मचा दी है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है? 

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:45 AM IST
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Malayalam Director Controversy
Malayalam Director Controversy

Malayalam Director Controversy: मलयालम फिल्ममेकर रंजीत बालकृष्णन से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला है. उनके वकील मोहम्मद सियाद ने अब ये केस छोड़ने का फैसला कर लिया है. सियाद ने खुद सामने आकर बताया कि वे अब इस मामले में रंजीत का पक्ष नहीं रखेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने रंजीत के परिवार को सलाह दे दी है कि आने वाली जमानत के प्रोसेस के लिए वे किसी दूसरे वकील को हायर कर लें, जिसके पीछे की वजह भी काफी हैरान करने वाली है. 

उनके इस फैसले की असली वजह उनकी ट्रोलिंग को माना जा रहा है, जिससे ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है. उन्होंने अपने फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि वे कई प्रोडक्शन हाउस के लीगल एडवाइजर रहे हैं और कई फिल्मों की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी ICC का हिस्सा भी रह चुके हैं. इसी केस से जुड़ी फिल्म की ICC में भी वे शामिल थे. सियाद ने कहा, ‘ये बात ध्यान देने वाली है कि शूटिंग के दौरान शिकायत करने वाली एक्ट्रेस ने कभी भी किसी तरह की परेशान करने वाली बात नहीं उठाई’.

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आईसीसी पर सवाल और वकील का फैसला

उन्होंने कहा, ‘और न ही आईसीसी के पास कोई शिकायत दर्ज कराई थी’. दिलचस्प बात ये है कि सियाद ने केस छोड़ने का ऐलान उसी दिन किया, जब उन्होंने रंजीत की तरफ से जमानत की अर्जी भी दाखिल की थी. खबरों के मुताबिक इस अर्जी में कहा गया है कि एक्ट्रेस ने ये केस आपसी मतभेद की वजह से दर्ज कराया है. बताया जा रहा है कि शूटिंग के दौरान दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर अनबन हुई थी, जिसके बाद ये मामला सामने आया. हालांकि, पुलिस इस मामले को गंभीरता से देख रही है. 

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जमानत अर्जी में सामने आई नई बात

साथ ही जांच में अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं. इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब एक महिला एक्ट्रेस ने रंजीत पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान रंजीत उन्हें बहाने से एक कारवां में ले गए और वहां उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. इस शिकायत के बाद कोच्चि सिटी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और रंजीत को हिरासत में ले लिया. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद उन्होंने जरूरी जांच की और शुरुआती तथ्यों की पुष्टि होने के बाद ही गिरफ्तारी की गई. 

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कारवां वाली घटना से बढ़ा पूरा विवाद

कोच्चि सिटी के पुलिस कमिश्नर एस. कलिराज महेश कुमार ने इस केस पर बयान देते हुए कहा, ‘ये घटना बेहद गंभीर है और किसी भी महिला के साथ, खासकर वर्कप्लेस पर, ऐसा नहीं होना चाहिए’. उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जो पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है. उनका कहना है कि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच कर रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके. इसी बीच महिला सिनेमा कलेक्टिव यानी डब्ल्यूसीसी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. 

डब्ल्यूसीसी ने सिस्टम पर उठाए बड़े सवाल

उन्होंने रंजीत पर लगे आरोपों को बहुत गंभीर बताया और फिल्म इंडस्ट्री की व्यवस्था पर सवाल उठाए. अपने बयान में उन्होंने कहा, ‘एक बार फिर एक यंग एक्ट्रेस के आरोपों ने पूरे केरल को हिला दिया है. ये बहुत दुखद है कि इतने नियम और नीतियों के बावजूद जमीनी स्तर पर कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है. आखिर दोषियों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है, ये एक कमजोर सिस्टम की ओर इशारा करता है’. अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस केस में और कितने नए मोड़ आते हैं और क्या-क्या खुलासे होते हैं. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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