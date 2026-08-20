बॉलीवुड के टॉप 30 लोग... अब ये क्या बोल गए रणवीर अल्लाहबादिया? स्टार्स के सैलरीज पर उठाए सवाल

Ranveer Allahbadia BeerBiceps: बॉलीवुड का नाम सुनते ही हर किसी के मन में आलीशान जिंदगी और करोड़ों रुपये की कमाई की तस्वीर बनती है. लेकिन क्या वाकई में हर एक्टर करोड़ों कमा रहा है? मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया ने इस सोच पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया है कि बॉलीवुड में कमाई का सच वह नहीं है जो बाहर दिखता है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए रणवीर अल्लाहबादिया ने लिखा कि लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कंटेंट क्रिएशन से ज्यादा पैसा है. लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के टॉप 30 लोग ही असल में मोटा पैसा छापते हैं. बाकी कलाकारों के लिए रास्ते इतने आसान नहीं होते हैं. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर ने यह बयान देकर पूरी इंडस्ट्री में बहस छेड़ दी है.
क्रिएटर इकोनॉमी का बढ़ता दबदबा
रणवीर ने समझाया कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां हजारों लोग बिना सुपरस्टार बने भी एक स्थिर और अच्छी कमाई कर सकते हैं. आपको मुख्यधारा का हीरो बनने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास टैलेंट है और ऑडियंस है, तो आप हर महीने बेहतरीन कमाई कर सकते हैं. इंटरनेट पर लोग अब इस मुद्दे पर दो खेमों में बंट गए हैं. कुछ लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि डिजिटल दुनिया में भी केवल टॉप 5 प्रतिशत क्रिएटर्स ही असली पैसा कमाते हैं.
People assume the film industry pays better than content creation. It's usually the opposite, only maybe thirty people at the very top of Bollywood make real money, while content creation has room for thousands of people to build something sustainable, most of them without ever…
— Ranveer Allahbadia (@BeerBicepsGuy) August 18, 2026
फराह खान भी जता चुकी हैं सहमति
यह पहली बार नहीं है जब किसी ने ऐसी बात कही हो. बॉलीवुड की जानी-मानी डायरेक्टर फराह खान ने भी सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में अपनी कमाई को लेकर बड़ा खुलासा किया था. 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की फिल्में देने वाली फराह ने कहा था कि साल 2024 में यूट्यूब कुकिंग चैनल शुरू करने के बाद उन्हें समझ आया कि असली कमाई कंटेंट क्रिएशन में है. उन्होंने माना था कि अपने पूरे करियर में उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा डिजिटल कंटेंट से ही बनाया है. एचटी की रिपोर्ट में भी फराह खान के इस बयान का जिक्र किया गया है.
विवादों से होकर वापसी तक का सफर
रणवीर अल्लाहबादिया खुद इंटरनेट की दुनिया का एक बड़ा नाम हैं. उन्होंने फिटनेस कंटेंट से शुरुआत करके 'द रणवीर शो' जैसे लोकप्रिय पॉडकास्ट की नींव रखी. वह मोंक एंटरटेनमेंट के को-फाउंडर भी हैं. हालांकि, फरवरी 2025 में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में की गई कुछ टिप्पणियों की वजह से वे विवादों में घिर गए थे. उन्हें कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और पुलिस में शिकायत दर्ज की गई. बाद में उन्होंने जनता से माफी मांगी और मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस शर्त के साथ पॉडकास्ट फिर से शुरू करने की इजाजत दी कि वे मर्यादा का ध्यान रखेंगे.