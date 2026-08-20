द ट्रेटर्स 2 से बाहर हुए रणवीर बरार, पारुल गुलाटी और अभिषेक मल्हान, यूट्यूबर की समझदारी पड़ी भारी

द ट्रेटर्स 2 शो काफी चर्चा में बना हुआ है. द ट्रेटर्स शो को करण जौहर होस्ट कर रहे हैं. शो में कई चौंकाने वाले एग्जिट, सरप्राइज और बहस देखने को मिल रही है. शो की शूटिंग जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में हुई है. शो की स्ट्रीमिंग 13 अगस्त को हुई है. शो से 3 कंटेस्टेंट एलिमिनेट हुए हैं.
द ट्रेटर्स शो से 3 कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गए हैं. सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार शो से बाहर हो चुके हैं. कार्ड-बेस्ड चैलेंज के दौरान उन्हें शो से बाहर जाना पड़ा. दरअसल चैलेंज के दौरान उनका नाम दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ एक फंदे के नीचे आया. उन्हें शो में दो डेथ कार्ड मिले. इसी के साथ उन्हें शो से बाहर जाना पड़ा. उनके अलावा अभिषेक मल्हान को भी गेम से बाहर जाना पड़ा है. वह चुपके से ट्रेटर का पता लगा रहे थे. ऐसे में ट्रेटर्स ने उन्हें हटाने का फैसला किया क्योंकि वह ट्रेटर्स के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे. अभिषेक के साथ पारुल गुलाटी भी शो से बाहर हो गई हैं.
पारुल ने शो में क्रिस्टल पर बारीकी से नजर रख रही थी. वह बार-बार बोल रही थी क्रिस्टल कुछ छिपचा रही हैं. जिसके बाद वह सर्कल ऑफ शक में खड़ी हो गई. जिसके लिए वोटिंग की गई. वोटिंग टाई पर खत्म हुई, लेकिन कुल्लू ने अपना वोट पारुल के पक्ष में दे दिया. इस वजह से वह शो से बाहर हो गई. क्रिस्टल गेम में बनी रह गई. गेम से बाहर जाने पर पारुल इमोशनल हो गई थी. उन्होंने कन्फेशनल के दौरान पारुल ने बोला मैं इस वजह से नहीं रो रही हूं कि उन्होंने मुझे वोट देकर बाहर कर दिया. आप सब लोगों को भरोसा नहीं कर सकते हैं. मुझे लगा था कि मैं अच्छा गेम खेल रही हूं.
मल्लिका शेरावत ने द ट्रेटर्स 2 की सारी लाइमलाइट लूट ली है. शो से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ मल्लिका शेरावत छाई हुई हैं. चाहें उनकी ड्रेस हो या फिर उनका क्रश हो, हर तरफ मल्लिका ही छाई हैं. शो में मल्लिका का बेबाक अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है. मल्लिका शो में शालिनी पासी की मिमिक्री करते हुए नजर आती हैं. वह शालिनी के बोलने के अंदाज को पकड़ कर उनकी नकल करके उनकी खिंचाई करती हैं. इसके अलावा वह श्वेता तिवारी के लिए दूल्हा भी देख रही हैं. इसके अलावा उन्होंने क्रिस्टल डिसूजा को रोते देख बोला कि एक्ट्रेस होने की वजह से उनके लिए रोना कोई मुश्किल का काम नहीं है.