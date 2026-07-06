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रणवीर सिंह के बर्थडे पर अर्जुन रामपाल का खास सरप्राइज, शेयर किया 'धुरंधर' का स्पेशल वीडियो; लिखा- 'शेर ए बलोच...'

Ranveer Singh Birthday: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह आज अपना 41वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. हीरो के जन्मदिन के मौके पर एक्टर अर्जुन रामपाल ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है. उन्होंने 'धुरंधर' का एक स्पेशल वीडियो शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 06, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:04 PM IST
रणवीर सिंह के बर्थडे पर अर्जुन रामपाल का खास सरप्राइज, शेयर किया 'धुरंधर' का स्पेशल वीडियो; लिखा- 'शेर ए बलोच...'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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