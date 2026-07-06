रणवीर सिंह के बर्थडे पर अर्जुन रामपाल का खास सरप्राइज, शेयर किया 'धुरंधर' का स्पेशल वीडियो; लिखा- 'शेर ए बलोच...'

Ranveer Singh Birthday: बॉलीवुड के दमदार एक्टर रणवीर सिंह आज (6 जुलाई) अपना 41वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर फैंस और फिल्मी सितारे उन्हें बधाई दे रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर' के स्टार अर्जुन रामपाल ने भी रणवीर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने फिल्म 'धुरंधर' का एक स्पेशल वीडियो शेयर किया, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.
रणवीर सिंह के जन्मदिन के खास मौके पर एक्टर अर्जुन रामपाल ने उन्हें खास अंदाज में बधाई देते हुए फिल्म 'धुरंधर' का एक खास वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो में फैंस को 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की खास झलक देखने को मिल रही है.
इंस्टाग्राम पर अर्जुन रामपाल ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' के दमदार सीन देखने को मिल रहे हैं. वीडियो सामने आते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में रणवीर को जन्मदिन की बधाई देने के साथ-साथ 'धुरंधर 3' की डिमांड भी शुरू कर दी. इस वीडियो के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'रणवीर सिंह को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आने वाला साल आपके लिए शानदार हो. यह साल पुरानी यादों, अच्छे प्रदर्शनों, सफलताओं, प्यार, हंसी और जश्न से भरा रहे.'
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. पहले भाग ने दुनियाभर में लगभग 1,307 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन किया था, जबकि दूसरे पार्ट ने दुनियाभर में 1,853 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. वहीं, ओवरसीज में फिल्म की कमाई करीब 475 करोड़ रुपये रही. इन दोनों फिल्मों का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और रणवीर सिंह ने इनमें लीड रोल निभाया है.
बता दें कि जन्मदिन की यह बधाई ऐसे समय में दी गई है, जब डायरेक्टर आदित्य धर की 'धुरंधर 3' पर काम करने की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं. हालांकि, मेकर्स ने फिल्म को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान यह इशारा किया था कि 'धुरंधर' यूनिवर्स किसी न किसी रूप में जारी रह सकता है. इसके बाद से तीसरी फिल्म बनने की अफवाहें तेज हो गई हैं.