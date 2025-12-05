रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ ने गुल की सबकी सिट्टी-पिट्टी, थिएटर में दर्शकों ने बजाईं सीटियां, फिल्म में दिखाए गए ये अहम पहलू

Dhurandhar: फिल्म भारतीय जज्बे को अंतरराष्ट्रीय स्तर की भव्यता के साथ जोड़ती है और दिखाती है कि कैसे एक बड़े पैमाने की कहानी भी दिल के बहुत करीब हो सकती है. आदित्य धर ने इस फिल्म के जरिए फिर साबित कर दिया है कि वे उन कुछ निर्देशकों में से हैं जो विशाल कैनवास पर काम करते हुए भी कहानी की भावनाओं और किरदारों को प्राथमिकता देते हैं. फिल्म की कहानी असली घटनाओं से प्रेरित है, जिनमें आईसी-814 हाईजैक और 2001 का संसद हमला शामिल हैं. कहानी इन घटनाओं को सिर्फ संदर्भ के तौर पर नहीं दिखाती, बल्कि उन राजनीतिक और खुफिया हलचलों को भी सामने लाती है, जो उस समय देश के भीतर चल रही थीं. शुरुआत से ही फिल्म किसी सीन को खींचती नहीं और तेजी से अपने मूल विषय पर आती है. आर. माधवन द्वारा निभाया गया आईबी चीफ अजय सान्याल का किरदार फिल्म का आधार है. उनका सधा हुआ अभिनय, भारी व्यक्तित्व और संवाद अदायगी हर सीन में अलग चमक लाती है. उनकी मौजूदगी ही कहानी में तनाव, विश्वसनीयता और गंभीरता का एहसास दिलाती है.

फिल्म की कहानी

फिल्म का एक अहम हिस्सा वह आर्काइव फुटेज है, जिसे बहुत प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया गया है. 9/11 जैसी विश्व स्तरीय घटनाओं की झलकियों के साथ आतंकियों की बातचीत और योजनाओं की ऑडियो क्लिप कहानी को बेहद वास्तविक और डरावना बना देती है. यह सीक्वेंस दर्शकों में देशभक्ति की भावना जगाता है. फिल्म बड़ी घटनाओं के माध्यम से यह याद दिलाती है कि भारत किन परिस्थियों में अपनी रणनीति और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता आया है. इस तरह फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित करती है.

रणवीर सिंह का किरदार

रणवीर सिंह इस फिल्म में अपने करियर का सबसे प्रभावशाली अभिनय लेकर आए हैं. उनका किरदार हमजा एक ऐसा युवा है जो अतीत में हुई घटनाओं के दर्द को लेकर जी रहा है, उसमें बहुत गुस्सा है. कहानी दिखाती है कि कैसे वह एक असुरक्षित, भावनात्मक स्थिति में जी रहे युवक से धीरे-धीरे एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑपरेटिव बनता है. यह बदलाव कई परतों में दिखाया गया है, और रणवीर ने इसे इतनी बारीकी और मजबूती से निभाया कि हर सीन में उनका प्रभाव कहीं अधिक बढ़ जाता है. उनका गुस्सा और भावनाएं स्क्रीन पर वास्तविक महसूस होती हैं. खासकर फिल्म के दूसरे हाफ में, वह पूरी तरह कहानी का पर्याय बन जाते हैं.

कलाकारों के किरदार के बारे में

सह-कलाकारों की बात करें तो हर चेहरे पर किरदार का प्रभाव साफ दिखता है. अक्षय खन्ना शायद ही किसी फिल्म में इतने खतरनाक और शातिर विलेन की भूमिका में दिखे हों, जितने वे इस फिल्म में नजर आए हैं. उनका डर, सोच-समझकर बोलना और हर पल कुछ बड़ा प्लान करने वाला रवैया उन्हें बेहद यादगार बनाता है. संजय दत्त फिल्म के सबसे दमदार किरदारों में से एक हैं, जो अपने टकराव वाले अंदाज से कहानी में जंग का अहसास लाते हैं. अर्जुन रामपाल अपने शांत लेकिन खतरनाक व्यक्तित्व से कहानी में और तनाव भरते हैं. वहीं सारा अर्जुन, जो इस फिल्म से डेब्यू कर रही है, काफी परिपक्व नजर आती हैं. हर कलाकार की मेहनत इस बात से साबित होती है कि किसी भी सीन में कोई भी किरदार कमजोर नहीं लगता. सभी मिलकर कहानी को असली बनाते हैं.

फिल्म ने किया एंटरटेन

'धुरंधर' एक ऐसा अनुभव है जो भारतीय स्पाई-थ्रिलर शैली को नई दिशा देता है. निर्देशक आदित्य धर की समझ और रणवीर सिंह का उग्र, भावनात्मक और शक्तिशाली अभिनय फिल्म को साल की सबसे मजबूत फिल्मों में जगह देता है. कहानी जहां खत्म होती है, वहीं से दूसरे पार्ट के लिए उत्सुकता शुरू हो जाती है. यह फिल्म दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक गहरी, सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी भी देती है, और यही इसे खास बनाती है.

