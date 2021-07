'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' लेकर आए Karan Johar, Alia-Ranveer फिर लड़ाएंगे इश्क

नई दिल्ली: फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) बीती शाम अपनी आगामी फिल्म के साथ नए सफर का ऐलान किया था. इस खबर के बाद से ही लोगों को बेसब्री से इस नई फिल्म के नाम का इंतजार था. अब कुछ देर पहले ही करण जौहर ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर 'रॉकी ​​और रानी की प्रेम कहानी (Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani)' का ऐलान कर दिया है.

करण जौहर अब पांच साल बाद अपनी नई फिल्म 'रॉकी ​​और रानी की प्रेम कहानी (Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani)' के साथ डायरेक्शन की बागडोर संभालने जा रहे है. इस फिल्म में 'गली बॉय' (Gully Boy)

की सुपरहिट जोड़ी रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) दोबारा साथ नजर आ ने वाले हैं.

Thrilled to get behind the lens with my favourite people in front of it! Presenting Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, headlined by none other than Ranveer Singh and Alia Bhatt and written by Ishita Moitra, Shashank Khaitan & Sumit Roy. pic.twitter.com/vZzGbvv6nS

रणवीर सिंह के जन्मदिन के मौके पर करण जौहर ने एक्टर को तोहफा देते हुए इस फिल्म का ऐलान किया है. फिल्म टाइटल के साथ एक छोटा सा टीजर शेयर करते हुए करण ने लोगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है.

करण जौहर ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'अपने फेवरेट लोगों के सामने कैमरे के पीछे जाने के लिए रोमांचित हूं! रॉकी और रानी की प्रेम कहानी प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के अलावा और कोई नहीं. इशिता मोइत्रा, शशांक खेतान और सुमित रॉय द्वारा लिखित.'

This is the beginning of a new journey & my way back home - all at once. It's time to go back to my favourite place, it's time to create some eternal love stories from behind the lens. A very special story, truly immersed in the roots of love and family. pic.twitter.com/5XE6ebtnNJ

— Karan Johar (@karanjohar) July 5, 2021