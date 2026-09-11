रणवीर सिंह बने BMW के नए ब्रांड एंबेसडर, लग्जरी कार ब्रांड से जुड़ा एक्टर का नाम; 7 नई सीरीज रेंज हुई लॉन्च

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अब BMW इंडिया के नए ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं. इस नई जिम्मेदारी के साथ उन्होंने 11 सितंबर को नई दिल्ली में BMW 7 सीरीज की नई रेंज के लॉन्च के दौरान पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. रणवीर सिंह का नाम बॉलीवुड के उन सितारों में शामिल है, जो अपने अलग अंदाज और शानदार लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में BMW इंडिया के साथ उनका जुड़ना ब्रांड की प्रीमियम और लग्जरी इमेज के लिहाज से भी खास माना जा रहा है.
नई दिल्ली में हुए लॉन्च इवेंट में रणवीर सिंह ने BMW 7 सीरीज की नई रेंज पेश करने के मौके पर ब्रांड के साथ अपनी नई भूमिका की शुरुआत की. इस दौरान लग्जरी कार सेगमेंट में BMW की नई पेशकश को भी सामने रखा गया. रणवीर सिंह के लिए यह साझेदारी ऑटोमोबाइल ब्रांड के साथ उनके जुड़ाव को एक नया आयाम देती है. वहीं, BMW इंडिया के लिए भी एक बड़े बॉलीवुड स्टार को ब्रांड एंबेसडर बनाना भारतीय बाजार में अपनी पहचान को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है.
लग्जरी कार ब्रांड से जुड़ा एक्टर का नाम
इस पार्टनरशिप के साथ BMW उन ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल हो गई है, जिनके साथ रणवीर ने पहले काम किया है. फरवरी 2025 में एक्टर को Škoda Auto India का पहला 'ब्रांड सुपरस्टार' बनाया गया था. इसके अलावा वह 2014 से Maruti Suzuki NEXA के ब्रांड एंबेसडर भी रहे हैं. रणवीर के पास शानदार कारों का कलेक्शन भी है. इनमें Ferrari 296 GTB, GMC Hummer EV 3X, Range Rover Autobiography और Mercedes-Maybach GLS 600 जैसी लग्ज़री/परफॉर्मेंस गाड़ियां शामिल हैं.
'धुरंधर' फ़्रैंचाइज़ी की सफलता के बाद रणवीर ने मुंबई में अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग शुरू कर दी है. जय मेहता के निर्देशन में बन रही 'प्रलय' एक सर्वाइवल ड्रामा फ़िल्म है, जिसकी कहानी भविष्य की उस मुंबई पर आधारित है जो एक जानलेवा महामारी और उसके बाद ज़ॉम्बी के हमले से तबाह हो चुकी है.
बता दें कि रणवीर सिंह, जो अपने बेमिसाल औरा और मैग्नेटिक प्रेज़ेंस के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने ब्रांड एंबेसडर के तौर पर अपनी एंट्री से इस खास लॉन्च को एक यादगार पल में बदल दिया. इस दौरान उनकी लार्जर-दैन-लाइफ पर्सोना को BMW की फ्लैगशिप 7 सीरीज की कमांडिंग प्रेज़ेंस के साथ देखना अपने आप में एक अलग अनुभव देने वाला था. उनकी मौजूदगी ने लॉन्च को सिर्फ शानदार ही नहीं बनाया बल्कि उनकी मिस न की जाने वाली एनर्जी को भी महसूस कराया. इन दो बड़े नामों का साथ आना एक्सीलेंस, एम्बिशन, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की चाह का जश्न है.
इसके साथ BMW की फ्लैगशिप सेडान पेट्रोल और पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध होगी. पूरी तरह इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस मॉडल, BMW i7 M70 भी भारत में ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी, जिससे यह अब तक की सबसे पावरफुल BMW 7 सीरीज़ बन जाएगी. इन कारों की बुकिंग BMW इंडिया की डीलरशिप पर की जा सकती है, जबकि डिलीवरी अक्टूबर 2026 से शुरू होगी.