Hindi Newsबॉलीवुड‘रणवीर सिंह का बिहेवियर ठीक नहीं था, दीपिका ने...’ जब एक इंटरव्यू के दौरान बिगड़ गया था माहौल, एक्टर के रवैये से नाराज हो गई थीं सीनियर जर्नलिस्ट

‘रणवीर सिंह का बिहेवियर ठीक नहीं था, दीपिका ने...’ जब एक इंटरव्यू के दौरान बिगड़ गया था माहौल, एक्टर के रवैये से नाराज हो गई थीं सीनियर जर्नलिस्ट

Ranveer Singh: हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार ने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ अपने सबसे खराब एक्सपीरियंस के बारे में खुलासा किया. उन्होंने बताया कि ‘बाजीराव मस्तानी’ के समय वे रणवीर और दीपिका का इंटरव्यू लेने पहुंची थी, जिसको उन्हें बीच में रोकना पड़ा था, जिसकी वजह थी रणवीर का रवैया...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 26, 2025, 02:02 PM IST
जब एक इंटरव्यू के दौरान बिगड़ गया था माहौल
जब एक इंटरव्यू के दौरान बिगड़ गया था माहौल

Senior Journalist On Ranveer Singh Behaviour: हर सेलेब्रिटी इंटरव्यू हमेशा आसानी से पूरा हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता. हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार भावना सोमैया ने एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. ये रणवीर सिंह के साथ था, जिसको उन्हें बीच में ही रोकना पड़ा था. ये किस्सा फिल्म ‘बाजीराव मस्तानी’ के समय का है. भावना ने बताया कि वे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का जॉइंट इंटरव्यू लेने पहुंची थीं, लेकिन उस दिन माहौल कुछ ठीक नहीं था. 

रणवीर का मूड बहुत खराब था और उनका ये बिगड़ा रवैया इंटरव्यू को और मुश्किल बना रहा था. भावना ने बताया कि रणवीर उस दिन किसी बात से परेशान लग रहे थे और बातचीत के दौरान उनका रवैया ठीक नहीं था. उन्होंने कहा कि दीपिका इस बात को महसूस कर रही थीं और माहौल संभालने की कोशिश भी कर रही थीं. भावना ने खुद भी उम्र और एक्सपीरियंस का हवाला देते हुए बात को हल्के में लेने की कोशिश की. उन्हें लगा कि सीनियर होने के नाते उन्हें इस बिहेवियर को नजरअंदाज करना चाहिए. 

इंटरव्यू के दौरान खराब था रणवीर सिंह का मूड

लेकिन रणवीर का मूड लगातार खराब ही बना रहा, जिससे बातचीत आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया. आखिरकार भावना ने इंटरव्यू रोकने का फैसला किया. उन्होंने अपनी टीम से पैकअप करने को कहा और शूट वहीं खत्म कर दिया. बाद में उन्होंने रणवीर सिंह से सीधे बात की. उन्होंने रणवीर से कहा कि उनका करियर उनकी उम्र से कहीं बड़ा है. उन्होंने कई सुपरस्टार्स को उभरते, गिरते और फिर संभलते देखा है. उन्होंने साफ किया कि पर्सनल तकरार का असर उनके प्रोफेशनल काम पर नहीं पड़ेगा.

59 साल के जाने-माने फिल्ममेकर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, जैसे ही पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगे हाथ ही मिल गई जमानत

भावना ने रणवीर सिंह से कही थी ये बात 

भावना ने रणवीर से ये भी कहा कि फिल्म रिलीज के बाद वे ईमानदारी से ही लिखेंगी. अगर काम अच्छा होगा तो उसकी तारीफ जरूर करेंगी और अगर नहीं होगा तो आलोचना भी करेंगी, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा. उन्होंने कहा कि जो हुआ, उसे वे दिल में नहीं रखेंगी, लेकिन अपने काम से कभी समझौता नहीं करेंगी. बाद में जब उन्होंने ‘बाजीराव मस्तानी’ देखी, तो रणवीर सिंह के अभिनय की उन्होंने खुलकर तारीफ भी की. हालांकि, इस घटना का असर कुछ समय तक उनके रिश्ते पर रहा. 

सालों बाद खत्म हुई वो तकरार 

भावना ने बताया कि इसके बाद जब भी रणवीर से सामना होता, तो वे आंखों में आंखें डालकर देखतीं, लेकिन बात नहीं करती थीं. एक साल बाद रणवीर ने खुद उनसे कहा कि अब इस बात को जाने दिया जाए. तब भावना ने भी हामी भरी. इस पूरे एक्सपीरियंस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म और राजनीति की दुनिया में न कोई हमेशा का दोस्त होता है और न ही कोई हमेशा का दुश्मन. फिलहाल, रणवीर सिंह अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘धुरंधर’  की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, जो 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. 

