‘धुरंधर’ के प्रोडक्शन डिजाइनर पर दर्ज हुआ सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस, फिल्म के क्रेडिट से हटाया गया नाम

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोहरे को यौन सेक्शुअल हैरेसमेंट के मामले में अरेस्ट किया गया है. इस पुलिस केस से पहले ही एक भीतरी पोस कमेटी ने उसे दोषी पाया था, जिसके बाद मेकर्स ने फिल्म से उसका नाम हटा दिया था.
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रणवीर सिंह और आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंंधर’ ने साल 2025 और 2026 के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी, जिसके बाद फिल्म से जुड़े हर शख्स की जिक्र सोशल मीडिया पर होने लगा था. इसी बीच फिल्म के प्रोडक्शन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. ‘धुरंधर’ के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोहरे को हाल ही में चंडीगढ़ से एक यौन सेक्शुअल हैरेसमेंट मामले में अरेस्ट कर लिया गया है. खबरों के मुताबिक, अरेस्ट से कई महीनों पहले ही उन्हें एक POSH (प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट) कमेटी ने जांच में दोषी पाया था.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले के बाद ‘धुरंधर 2’ के क्रेडिट से प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोहरे का नाम हटा दिया गया है. वहीं ‘धुंरधर’ के लेटेस्ट ओटीटी वर्जन से भी उनका नाम रिमूव कर दिया है. खबर अभी अपडेट की जा रही है...
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