रणवीर की ‘धुरंधर’ का तूफान फिर लौटा… हाई कोर्ट की जांच के बीच मेकर्स का बड़ा फैसला, अब बिना किसी कट के कल रिलीज होगी फिल्म

आदित्य धर की स्पाई फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर बाकी सारी फिल्मों को पीछे छोड़कर करोड़ों का बिजनेस कर लिया है. वहीं कुछ समय से ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रही है. लेकिन ओटीटी पर इस फिल्म के कुछ सीन्स को कट कर के रिलीज किया गया था, जिससे फैंस काफी नाराज थे और मेकर्स से पूरी फिल्म री-रिलीज करने की मांग कर रहे थे. वहीं दूसरी ओर, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के दूसरे पार्ट में सेना की गोपनीय जानकारियां दिखाने के आरोपों पर केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड से जांच करने को कहा है.

इसी बीच मेकर्स ने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है. मेकर्स ने 'धुरंधर 2' की स्ट्रीमिंग डेट तय कर, फिल्म के दूसरे पार्ट 'धुरंधर: द रिवेंज रॉ एंड अनदेखा' की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. इस पार्ट का प्रीमियर 4 जून को शाम 7 बजे होगा. इसके बाद, 5 जून से दर्शक इसे सिर्फ जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे. फिल्म के दोनों ही पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं और दोनों फिल्मों की कहानी को दर्शकों ने काफी पसंद किया है.

क्यों दायर की गई कोर्ट में याचिका

‘धुरंधर 2’ पर इस समय कानूनी विवाद चल रहा है. फिल्म का नया वर्जन आना, जब इसके दूसरे पार्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी विवाद चल रहा है. एसएसबी के हेड कांस्टेबल दीपक कुमार ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म में सेना के ऑपरेशन से जुड़ी गुप्त जानकारियां दिखाई गई हैं, जिससे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो सकता है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड को दिए निर्देश इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फिल्म भले ही काल्पनिक हो, लेकिन एक सुरक्षाकर्मी की ओर से उठाए गए मुद्दों को छोड़ नहीं सकते.

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CBFC करेगी जांच

कांस्टेबल दीपक कुमार द्वारा दायर की गई इस याचिका में लगाए गए आरोपों को कोर्ट ने केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से जांच करने को कहा है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस बात की जांच की जाए कि क्या फिल्म से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है या नहीं, दोनों पार्ट ने वर्ल्डवाइड 3000 करोड़ रुपए की कमाई है.

‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ कलेक्शन

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ ने मिलकर दुनियाभर में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है. इसके बाद ये 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाली पहली इंडियन फिल्म फ्रेंचाइजी बन गई है. ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए इंडिया में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने का रिकॉर्ड बनाया. फिल्म ने अब तक इंडिया में करीब 1145 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन और दुनियाभर में लगभग 1797 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई की है

अनकट वर्जन ‘धुरंधर रॉ एंड अनदेखा’

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ का अनकट वर्जन ‘धुरंधर रॉ एंड अनदेखा’, जो अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रहा है. फैंस के बीच इस न्यूज ने एक्साइटमेंट दोगुनी कर दी है, क्योंकि फिल्म पहले ही थिएटर और ओटीटी दोनों पर बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है. अब मेकर्स इसे नए अंदाज में पेश करने की तैयारी में हैं, जिससे फैंस को पूरी कहानी बिना किसी कट के देखने को मिलेगी.

ओटीटी पर बिना कट्स के स्ट्रीमिंग का बड़ा फैसला

मेकर्स ने घोषणा की है कि ‘धुरंधर’ का अनकट वर्जन ‘धुरंधर रॉ एंड अनदेखा’ अब नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा. ये फिल्म हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी स्ट्रीम होगी. पहले ये फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी और बाद में 30 जनवरी को ओटीटी पर आई थी. अब एक बार फिर इसे नए एडिट के साथ फैंस के सामने लाया जा रहा है, ताकि वो फिल्म के अनदेखे हिस्सों का मजा ले सकें.