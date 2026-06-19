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न इंटरव्यू, न सफाई! 'डॉन 3' विवाद के बीच रणवीर सिंह ने चुना चुप्पी का रास्ता; 18 महीने तक रखेंगे मीडिया से दूरी?

Ranveer Singh: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी विवाद के बीच रणवीर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है. 'डॉन 3' को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी के बीच रणवीर सिंह ने बड़ा कदम उठाते हुए मीडिया से दूरी बनाने का फैसला लिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 19, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:04 AM IST
न इंटरव्यू, न सफाई! 'डॉन 3' विवाद के बीच रणवीर सिंह ने चुना चुप्पी का रास्ता; 18 महीने तक रखेंगे मीडिया से दूरी?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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