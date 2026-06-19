Ranveer Singh on Don 3: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह लंबे वक्त से 'डॉन 3' को लेकर चल रहे विवाद की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. 'डॉन 3' फिल्म को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर का यह विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. डॉन 3 में रणवीर सिंह के बाहर होने को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब रणवीर ने एक बड़ा कदम उठाया है. खबर है कि एक्टर ने कम से कम अगले 18 महीनों तक इस मामले पर कुछ न बोलने का फैसला किया है. अब रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म जय मेहता की 'प्रलय' के रिलीज होने तक कोई इंटरव्यू नहीं देंगे.
'डॉन 3' को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच अनबन की खबरें सुर्खियों में हैं. मेकर्स के साथ क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से रणवीर सिंह ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था. इसी वजह से फरहान अख्तर ने उनसे 40 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की. हालांकि, जब से यह पूरा विवाद शुरू हुआ है, तब से रणवीर सिंह ने पब्लिकली इस पर कोई बयान नहीं दिया है और अब लगता है कि आने वाले वक्त तक भी रणवीर इस पर कुछ नहीं कहेंगे और चुप रहेंगे.
दरअसल, हाल ही में फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में एक ट्रेड जर्नलिस्ट ने दावा किया और कहा, 'मैं उनसे पर्सनली मिला था और उन्होंने मुझसे कहा कि वो 'डॉन 3' विवाद पर कोई बात नहीं करेंगे और न ही कम से कम 18 महीनों तक कोई इंटरव्यू देंगे.' इस बयान से पता चलता है कि उन्होंने अगले डेढ़ साल तक कोई भी इंटरव्यू नहीं देने का मन बना रखा है. यानी जय मेहता की फिल्म 'प्रलय' के रिलीज होने तक वो शायद ही मीडिया से बात करेंगे.
रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'प्रलय' एक पोस्ट-अपोकैलिप्टिक जॉम्बी थ्रिलर है. इस बड़े प्रोजेक्ट की कमान फिल्ममेकर हंसल मेहता के बेटे जय मेहता संभाल रहे हैं. बड़े पर्दे पर डायरेक्टर के तौर पर यह जय की पहली फिल्म होगी. इससे पहले वो 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' वेब सीरीज से जुड़े रहे थे, जिसका उन्होंने को-डायरेक्शन किया था. जय मेहता को रियलिस्टिक कहानियां दिखाने के अंदाज के लिए जाना जाता है.