क्या 10 करोड़ और फीस में 25% छूट देकर भी नहीं माने फरहान अख्तर? रणवीर सिंह को लेकर चर्चा तेज

Ranveer Singh-Farhan Akhtar Don 3 Controversy: इन दिनों फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच चल रहे विवाद को लेकर नई-नई खबरें सामने आ रही हैं. हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक, रणवीर सिंह ने शुरुआत में ही फरहान अख्तर को 10 करोड़ रुपये और उनकी किसी फिल्म में काम करने के लिए अपनी फीस का 25 प्रतिशत ऑफ का ऑफर दिया था, लेकिन फरहान ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-
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Ranveer Singh-Farhan Akhtar Don 3 Controversy: बॉलीवुड में इन दिनों रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच चल रही तनातनी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. दोनों के बीच डॉन 3 को लेकर विवाद चल रहा है. हाल ही में FWICE ने इस मामले में एक्शन लेते हुए रणवीर के खिलाफ सहयोग नहीं करने का निर्देश जारी किया था और ऐसी खबर सामने आई थी कि रणवीर को इंडस्ट्री में बैन कर दिया गया है. लेकिन बाद में कहा गया कि उन्हें बैन नहीं किया गया है. अब हाल ही में आई ताजा खबरों की मानें तो रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट को एक बड़ी डील ऑफर की थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह की तरफ से मार्च 2026 के पहले हफ्ते में फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी को 10 करोड़ ऑफर किए थे. इसके साथ ही उन्होंने अपनी फीस में से 25 प्रतिशत ऑफ का ऑफर भी दिया था. अगर एक्सेल एंटरटेनमेंट उसके साथ किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम करता है तो रणवीर अपनी फीस में से 25 प्रतिशत ऑफ कर देंगे. लेकिन रणवीर ने एक्सेल के साथ अगले प्रोजेक्ट्स में काम करने का भी रास्ता साफ रखा, लेकिन फरहान और रितेश सिधवानी ने रणवीर के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर के साथ हुई इस घटना के बाद फरहान उनके साथ भविष्य में काम करना चाहते. हालांकि अभी तक इस ऑफर को लेकर रणवीर सिंह या फरहान अख्तर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन इंडस्ट्री गलियारों में इस खबर ने नई बहस छेड़ दी है.
दरअसल, विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से अलग होने की खबर सामने आई थीं. शुरुआत में इसे डेट्स और क्रिएटिव डिफरेंस का मामला बताया गया था, लेकिन धीरे-धीरे खबरें आने लगीं कि दोनों पक्षों के बीच चीजें काफी बिगड़ चुकी हैं. सोशल मीडिया पर भी फैंस इस मामले में दो हिस्सों में बंट गए. कुछ लोग रणवीर को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि फरहान अपनी फिल्म और ब्रांड वैल्यू को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते है.
रिपोर्ट में दावा किया गया कि फरहान और रितेश बहुत क्लियर हैं कि उनके साथ जो पिछले 2 सालों से हुआ है उसके बाद वो क्लियर हैं कि अब रणवीर के साथ काम नहीं करना चाहते. फिल्म की शूटिंग में देरी, बहस, कोई पक्की बात नहीं होने की वजह से उन्हें फाइनेंसियली और प्रोफेशनली बहुत नुकसान हुआ है. इसलिए उन्होंने रणवीर के इस ऑफर को रिजेक्ट किया है.
दिलचस्प बात यह है कि रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की जोड़ी को इंडस्ट्री में हमेशा काफी मजबूत माना जाता रहा है. दोनों ने पहले कई मौकों पर एक-दूसरे की तारीफ की थी और फैंस भी उन्हें साथ देखना काफी पसंद करते थे. लेकिन अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि मामला काफी ज्यादा गंभीर है. फिलहाल हर किसी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या आने वाले समय में दोनों के रिश्ते फिर सामान्य हो पाएंगे या फिर यह विवाद बॉलीवुड के बड़े प्रोफेशनल ब्रेकअप में शामिल हो जाएगा.
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