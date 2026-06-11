'फ्लॉप फिल्मों के वक्त कहां थे मेकर्स?' रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरे एमी विर्क; बेटी दुआ को बताया लकी चार्म

Ranveer Singh Don 3 Controversy: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और 'डॉन 3' को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क खुलकर रणवीर के समर्थन में उतर आए हैं. एमी का मानना है कि जब रणवीर सिंह की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं, तब मेकर्स ने 'डॉन 3' पर काम शुरू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. अब जब एक्टर की किस्मत फिर से चमकती नजर आ रही है, तो उन पर करोड़ों रुपये का दावा किया जा रहा है.
एमी विर्क और रणवीर सिंह ने कबीर खान की फिल्म '83' में साथ काम किया था. तभी से दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है. हाल ही में 'कनेक्ट सिने' को दिए इंटरव्यू में एमी ने 'डॉन 3' विवाद पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वह इतना जरूर जानते हैं कि रणवीर सिंह गलत नहीं हो सकते.
एमी ने मेकर्स पर सवाल उठाते हुए कहा, 'जब रणवीर की कुछ फिल्में फ्लॉप हुई थीं, तब एक्सेल एंटरटेनमेंट ने 'डॉन 3' का काम शुरू क्यों नहीं किया? उस समय भी फिल्म बनाई जा सकती थी, लेकिन तब रणवीर को नजरअंदाज किया गया. अब जब 'धुरंधर' को लेकर माहौल सकारात्मक है, तो पैसों की मांग की जा रही है.'
उन्होंने आगे कहा, 'अगर कुछ करोड़ रुपये का बकाया है, तो वह ले लिया जाए और मामला खत्म किया जाए. 45 करोड़ रुपये की मांग समझ से परे है. रणवीर की इसमें कोई गलती नहीं है. अगर मेकर्स चाहें तो कानूनी रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों का फैसला आने में सालों लग जाते हैं.'
इंटरव्यू के दौरान एमी ने रणवीर सिंह की निजी जिंदगी को लेकर भी दिलचस्प बात साझा की. उन्होंने बताया कि 'धुरंधर' के ट्रेलर रिलीज के बाद उनकी रणवीर से बातचीत हुई थी. उसी दौरान रणवीर की बेटी दुआ का जन्म भी हुआ था. एमी के मुताबिक, रणवीर ने उन्हें एक लंबा मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस फिल्म में उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया है. इस पर एमी ने उन्हें सलाह दी थी कि धैर्य रखें, क्योंकि उनकी बेटी दुआ उनके लिए अच्छी किस्मत लेकर आई है. एमी का मानना है कि इसके बाद चीजें रणवीर के पक्ष में जाती नजर आईं.
करीब तीन साल पहले 'डॉन 3' का ऐलान किया गया था. फिल्म को फरहान अख्तर डायरेक्ट करने वाले थे और रणवीर सिंह इसमें लीड रोल निभाने वाले थे. हालांकि, फिल्म लंबे समय तक फ्लोर पर नहीं जा सकी. बाद में रणवीर के इस प्रोजेक्ट से अलग होने की खबर सामने आई.
इसके बाद मेकर्स की ओर से दावा किया गया कि फिल्म की तैयारियों और प्री-प्रोडक्शन पर करीब 45 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे. उनका आरोप है कि रणवीर के प्रोजेक्ट छोड़ने से उन्हें भारी नुकसान हुआ. वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने इस रकम का भुगतान करने से इनकार कर दिया है. इसी विवाद के बीच अब एमी विर्क का बयान चर्चा का विषय बन गया है.