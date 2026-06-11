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'फ्लॉप फिल्मों के वक्त कहां थे मेकर्स?' रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरे एमी विर्क; बेटी दुआ को बताया लकी चार्म

Ranveer Singh Don 3 Controversy: 'डॉन 3' विवाद के बीच पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क ने रणवीर सिंह का सपोर्ट किया. उन्होंने कहा, 'रणवीर की गलती नहीं है. जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, तब मेकर्स ने फिल्म पर काम क्यों शुरू नहीं किया?'

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 11, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:08 AM IST
'फ्लॉप फिल्मों के वक्त कहां थे मेकर्स?' रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरे एमी विर्क; बेटी दुआ को बताया लकी चार्म

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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