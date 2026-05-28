‘दम है तो सलमान खान को बैन करके दिखाओ...’ रणवीर सिंह विवाद पर भड़कीं राखी सावंत, बोलीं- ‘उनके नाम से पब्लिसिटी ले रहे फरहान’

Rakhi Sawant On Ranveer Singh: FWICE ने हाल ही में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन का फैसला लिया है. जिस पर अब राखी सावंत ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा, 'फरहान अख्तर जितना अपनी फिल्मों में सुपरहिट नहीं हुआ, अब रणवीर सिंह के नाम से पब्लिसिटी निकाल रहा है.'
Trending Photos
Rakhi Sawant On Ranveer Singh: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म 'डॉन 3' को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ समय पहले फिल्म छोड़ने की वजह से FWICE ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था और उनके साथ काम करने पर असहमति जताई थी. राखी सावंत, जो अपने बेबाक बयानों से मीडिया में चर्चा में बनी रहती हैं, अब उनका इस मामले पर रिएक्शन सामने आया है. राखी सावंत ने इस मामले में रणवीर का साथ दिया और फरहान अख्तर के लिए कहा कि वह पब्लिसिटी के लिए रणवीर के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं.
बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली राखी सावंत अपने बेबाक बयान को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. अब ऐसे में उनका एक मजेदार बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दम है तो सलमान खान को बैन करके दिखाओ.
Rakhi Sawant Reacts To FWICE Ban On RanveerSingh.
Ranveer Singh Apni Mehnat Se Oper Aaya Hai, Agar Inh Main Dum Hai Toh SalmanKhan Ko Ban Karke Dikhaye, Salman Bhai Sabko Bhagha Bhagha Kar Maare Gha " twitter.com/Afx11pver2
FilmyDuniya (AyyanPanda) May 27, 2026
दरअसल, पैपराजी से बात करते हुए राखी ने कहा, 'FWICE के मेंबर्स रणवीर सिंह से जलते हैं. मैं उन लोगों का विरोध करती हूं, जिन्होंने रणवीर सिंह को बैन किया है. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि वह एक सुपरस्टार हैं. रणवीर से हर बंदा जलता है. अगर इनमें ताकत है तो सलमान खान को बैन करके दिखाओ, मेरे भाई को. एक-एक को उड़ाकर सलमान भाई बैंड बजा देंगे. रणवीर अपनी मेहनत से आया है, बल्कि दीपिका और रणवीर दोनों ही अपनी मेहनत से आए हैं. ये लोग सलमान खान को बैन करके दिखाएं, वो बता देंगे. FWICE, आप लोग हमारे रणवीर से जलते हो क्योंकि उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी हैं.'
फरहान अख्तर पर बात करते हुए राखी ने कहा, 'फरहान अख्तर जितना अपनी फिल्मों में सुपरहिट नहीं हुआ, वो कहीं दिखा नहीं. अब रणवीर सिंह के नाम पर पब्लिसिटी निकाल रहा है और वो दिख गया.'
यह भी पढ़ें- क्या 10 करोड़ और फीस में 25% छूट देकर भी नहीं माने फरहान अख्तर? रणवीर सिंह को लेकर चर्चा तेज
बता दें कि 'डॉन 3' के बढ़ते विवाद पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोग अपनी राय रख रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी इस मामले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि इंडस्ट्री के लोगों के पास भी उतनी ही जानकारी है, जो सोशल मीडिया पर मौजूद है. मेरे पास भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अपने साथी मेंबर्स के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह मुद्दा जल्द ही खत्म हो जाएगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.