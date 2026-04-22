10 करोड़ लौटाकर खत्म करेंगे विवाद? रणवीर सिंह ने खेला सबसे बड़ा दांव, क्या होगा ‘डॉन 3’ पर फरहान अख्तर का अगला कदम

Don 3 New Update: रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच ‘डॉन 3’ को लेकर चल रहा विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है. खबर है कि रणवीर सिंह ने साइनिंग अमाउंट लौटाने और नई फिल्म में एक्सेल एंटरटेनमेंट को हिस्सा देने का ऑफर दिया है. लेकिन असली मामला क्या है और ‘डॉन 3’ का भविष्य क्या होगा, ये जानना दिलचस्प है.
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Ranveer Singh Don 3 Dispute: रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच चल रहे विवाद को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. खबरों के मुताबिक, ‘धुरंधर’ स्टार रणवीर सिंह ने अब इस मामले को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी साइनिंग अमाउंट वापस करने पर सहमति जता दी है. ये रकम करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है. रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि रणवीर ने फरहान की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट को अपनी अगली फिल्म में हिस्सा देने का भी वादा किया है.
हालांकि, अभी तक इस पूरे मामले पर दोनों में किसी की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. न तो रणवीर सिंह ने और न ही फरहान अख्तर या उनकी कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इन खबरों की पुष्टि की है. इसलिए जी न्यूज भी इन खबरों की पुष्टि नहीं करता. फिलहाल ये जानकारी रिपोर्ट्स के आधार पर ही सामने आई है. इंडस्ट्री में इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये विवाद काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ था और अब इसके सुलझने के हिंट मिल रहे हैं, जो काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ था.
इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब रणवीर सिंह ने फिल्म ‘डॉन 3’ से खुद को अलग कर लिया था. ये फिल्म फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर के इस फैसले के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था. मामला तब और तूल पकड़ गया जब ये बातें सामने आईं कि फिल्म के स्क्रिप्ट को लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी और प्रोजेक्ट में देरी भी हो रही थी. कुछ खबरों में ये भी दावा किया गया था कि एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर से लगभग 40 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी.
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कहा गया कि प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के लिए काफी तैयारी कर ली थी, जिसमें प्री-प्रोडक्शन का काम, शेड्यूलिंग और बाकी खर्च शामिल थे. उनका कहना था कि ये सारी तैयारी रणवीर की मंजूरी के बाद ही की गई थी, इसलिए उनके बाहर निकलने से उन्हें नुकसान हुआ. वहीं दूसरी तरफ, रणवीर सिंह के फैसले को लेकर भी अलग-अलग वजहें सामने आईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे फिल्म की स्क्रिप्ट से सेटिस्फाई नहीं थे. इसके अलावा ये भी कहा गया कि उनके पास पूरी तरह से तैयार ‘बाउंड स्क्रिप्ट’ नहीं थी और प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को लेकर भी उन्हें कुछ दिक्कतें थीं.
इन्हीं वजहों से उन्होंने फिल्म से अलग होने का फैसला लिया, जिससे मामला और बिगड़ गया. इस बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई थी कि आमिर खान इस विवाद को सुलझाने के लिए आगे आए थे. लेकिन बाद में आमिर खान ने खुद इन सभी खबरों को खारिज कर दिया. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. इसके बाद ये साफ हो गया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत अलग लेवल पर चल रही है और अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया था. अगर ‘डॉन 3’ की बात करें तो फिल्म फिलहाल अनिश्चितता में है.
अलग-अलग रिपोर्ट्स में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. कुछ खबरों में ये भी कहा गया कि फरहान अख्तर खुद फिल्म में लीड रोल निभा सकते हैं. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन इतना जरूर है कि ‘डॉन’ फ्रेंचाइजी खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में इस पर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है, जिसको लेकर फैंस भी इंतजार कर रहे हैं और ये जानने के लिए बेताब हैं आखिर क्या होगा. क्या ये फिल्म आएगी या हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली जाएगी और आती है तो इस बार कौन नया चेहरा नजर आएगा.
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