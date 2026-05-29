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Ranveer Singh Don 3 Controversy: ‘धुरंधर’ एक्टर के सपोर्ट में उतरीं पद्मिनी कोल्हापुरे, बोलीं- ‘हम रणवीर सिंह के…’

Ranveer Singh Don 3 Controversy: रणवीर सिंह इस समय एक बड़े विवाद का हिस्सा बन गए हैं. डॉन 3 का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक्टर पर FWICE के बैन के बाद पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. इस कॉन्ट्रोवर्सी से फिल्म इंडस्ट्री दो अलग भाग में बंट गई है, जिसमें FWICE और कुछ लोग फरहान अख्तर के साथ हैं, तो वहीं दूसरा पक्ष रणवीर सिंह के सपोर्ट में सामने आया है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 29, 2026, 06:39 PM IST
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Ranveer Singh Don 3 Controversy: ‘धुरंधर’ एक्टर के सपोर्ट में उतरीं पद्मिनी कोल्हापुरे, बोलीं- ‘हम रणवीर सिंह के…’

बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर फरहान अख्तर इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म ‘डॉन 3’ को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. ‘धुरंधर’ एक्टर रणवीर सिंह के साथ उनका विवाद बढ़ता ही जा रहा है. एक ओर जहां फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन निर्देश जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर सिने और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (CINTAA) उनके सपोर्ट में उतर आई है. 

रणवीर सिंह पर है गर्व 
सिने और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (CINTAA) की उपाध्यक्ष और दिग्गज एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस विवाद पर अपनी राय दी. उन्होंने रणवीर सिंह का साथ देते हुए कहा, ‘सिने और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन को रणवीर सिंह पर गर्व है कि वो हमारे सदस्य हैं. उन्हें जब भी हमारी जरूरत होगी, हम उनके साथ खड़े हैं. वो हमारे लिए हैं और हम उनके लिए.’ एक्ट्रेस ने ज्यादा कुछ न कहते हुए कहा कि ये मामला पहले से ही पब्लिक में है, तो इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा. 

कैसे बढ़ा विवाद?
फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के बैन के बाद, पद्मिनी कोल्हापुरे के इस बयान से साफ-साफ नजर आ रहा है कि इंडस्ट्री के लोग इस विवाद से दो भाग में बंट गए हैं. वहीं इस विवाद के बारे में बात करें तो, ये 11 अप्रैल से शुरू हुआ, जब फिल्ममेकर फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के खिलाफ FWICE में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत में फरहान ने बताया कि रणवीर सिंह ने बिना किसी वजह के ‘डॉन 3’ से बाहर होने का फैसला ले लिया, जिससे फिल्म मेकर को करीब 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. इसी शिकायत के बाद, FWICE ने ‘धुरंधर’ एक्टर के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन निर्देश जारी कर दिया. 

रणवीर सिंह की टीम का बयान
डॉन 3 को लेकर चल रही इस कॉन्ट्रोवसी पर अभी तक रणवीर सिंह और फरहान अख्तर ने खुलकर कोई भी बयान नहीं दिया है. सोमवार की शाम रणवीर सिंह की टीम ने एक बयान जारी किया था, जिसमें फिल्म और उसकी टीम को बेस्ट विसेज दी थीं. इस बयान में ‘धुरंधर’ एक्टर की टीम ने लिखा, ‘रणवीर सिंह के दिल में फिल्म इंडस्ट्री और 'डॉन' फ्रेंचाइजी से जुड़े हर मेंबर के लिए बेहद सम्मान है. 'डॉन 3' को लेकर पिछले कुछ समय में जो भी चीजें सामने आई हैं, उस पर रणवीर ने सोच-समझकर चुप्पी साधे रखी है. उनका मानना है कि प्रोफेशनल बातें और पर्सनल रिश्ते गरिमा, मैच्योरिटी और आपसी सम्मान के साथ ही हैंडल किए जाने चाहिए.’

आपको बता दें कि ‘डॉन 3’ की पहली दो फ्रेंचाइजी में शाहरुख खान नजर आए थे और दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुए. लेकिन फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग से किंग खान ने दूरी बना ली, जिसकी वजह फिल्म की स्क्रिप्ट बताई गई थी. वहीं एसआरके के बाहर जाने के बाद इसे रणवीर सिंह को ऑफर किया गया, जिसके लिए उन्होंने पहले हामी भर दी. लेकिन ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद, उन्होंने इस फिल्म से एग्जिट लेने का फैसला ले लिया, जिसके पीछे की सही वजह अभी तक सामने नहीं आई है.

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