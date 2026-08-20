'Don 3' पर फिर बढ़ा विवाद, IMPPA पहुंचे रणवीर सिंह के पिता; फरहान अख्तर के ₹45 करोड़ के दावे के खिलाफ दी अर्जी

एक बार फिर 'डॉन 3' से लेकर रणवीर सिंह के बाहर होने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. दरअसल, मंगलवार को एक्टर के पिता जगजीत सिंह भवनानी ने इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) के अधिकारियों से मुलाकात की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने इस विवाद को लेकर एसोसिएशन के सामने एक याचिका भी सौंपी है.
यह याचिका फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट की ओर से रणवीर सिंह पर किए गए 45 करोड़ रुपये के दावे से जुड़ी है. 'डॉन 3' को लेकर रणवीर और फरहान अख्तर के बीच चल रहे विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह के पिता ने IMPPA के सामने अपना पक्ष रखा और 45 करोड़ रुपये के दावे को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. हालांकि, इस मामले में रणवीर सिंह, फरहान अख्तर या एक्सेल एंटरटेनमेंट की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर के पिता ने अब अर्ज़ी दाखिल कर दी है, इसलिए IMPPA की लीगल टीम दस्तावेज़ों की जांच करेगी और फिर ऐसा समाधान तय करेगी जो दोनों पक्षों के लिए उचित हो. वहीं, इस मामले में IMPPA के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा ने भी साफ किया कि मीटिंग 'ठीक-ठाक' रही और कहा कि एसोसिएशन रणवीर की अपील की समीक्षा करने के बाद ही अगला कदम उठाएगी.
बता दें कि फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली 'डॉन 3' का ऐलान अगस्त 2023 में हुआ था. शाहरुख खान के निभाए मशहूर किरदार को अब रणवीर सिंह निभाने वाले थे. इस ऐलान के साथ एक प्रोमोशनल वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें रणवीर को नए डॉन के तौर पर दिखाया गया था.
हालांकि, 'धुरंधर' की सफलता के बाद रणवीर इस प्रोजेक्ट से हट गए. कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स के साथ क्रिएटिव मतभेदों के कारण सिंह ने फिल्म छोड़ दी. कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि रणवीर प्रोडक्शन में बार-बार हो रही देरी और फाइनल स्क्रिप्ट तैयार न होने से खुश नहीं थे.
हालांकि, शुरुआत में ये कास्टिंग में एक आम बदलाव लग रहा था. लेकिन बाद बाद में एक कानूनी मामला बन गया. अख्तर की कंपनी 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' ने 45 करोड़ रुपये के मुआवज़े की मांग की और 'फेडरेशन ऑफ़ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) ने उस एक्टर के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया.
इन दिनों रणवीर सिंह ने अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग में बिजी हैं. यह एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी तबाही के बाद के मुंबई पर बेस्ड है. बताया जा रहा है कि 'प्रलय' में शहर के बर्बाद और जर्जर रूप को दिखाने के लिए AI-बेस्ड विज़ुअल्स का इस्तेमाल किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को फ़िल्ममेकर हंसल मेहता के बेटे जय मेहता डायरेक्ट करेंगे. यह उनकी थियेट्रिकल फिल्म के तौर पर डायरेक्टोरियल डेब्यू होगी. जय इससे पहले 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' और 'लुटेरे' को को-डायरेक्ट कर चुके हैं और अपनी रियलिस्टिक कहानी कहने की शैली के लिए जाने जाते हैं.