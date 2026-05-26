FWICE के बैन के बाद पहली बार दिखे रणवीर सिंह, पैपराजी से बचने के लिए मास्क से ढका चेहरा; VIDEO

Ranveer Singh: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉई (FWICE) ने बैन कर दिया है. बैन किए जाने के बाद वह पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए. रणवीर को मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी ने स्पॉट किया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में रणवीर अपनी कार से उतरकर एयरपोर्ट टर्मिनल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान रणवीर ने पैपराजी से बचने की कोशिश की और कैमरों की तरफ देखा भी नहीं. उन्होंने अपना चेहरा भी मास्क से ढक रखा था.

बैन के बाद पहली बार दिखे रणवीर

रणवीर सिंह ऐसे समय पर स्पॉट हुए हैं, जब वह फरहान अख्तर के साथ 'डॉन 3' को लेकर विवादों में चल रहे हैं. फरहान अख्तर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म 'डॉन 3' को रणवीर ने पहले ही छोड़ दिया था. अब FWICE ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से बैन कर दिया है. फिल्म संस्थान ने सोमवार, 25 मई को रणवीर के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन निर्देश जारी किया.

रणवीर सिंह ने नहीं दिया था जवाब

FWICE का कहना है कि रणवीर सिंह ने कई बार बुलाए जाने के बावजूद अपनी बात रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर कोई जवाब नहीं दिया. 'डॉन 3' को प्रोड्यूस कर रही एक्सेल एंटरटेनमेंट ने भी रणवीर से उनके बाहर होने से पहले हुए प्री-प्रोडक्शन खर्चों के लिए 45 करोड़ रुपये की मांग की है.

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रणवीर सिंह ने साधी चुप्पी

एक्टर रणवीर सिंह के स्पोकपर्सन ने भी बयान जारी किया और कहा कि रणवीर इस मामले में अटकलों को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं और मानते हैं कि ऐसे प्रोफेशनल विवाद निजी तौर पर ही सुलझाए जाने चाहिए. उन्होंने बयान में कहा, 'डॉन 3' को लेकर हालिया घटनाक्रम के दौरान उन्होंने जानबूझकर चुप्पी बनाए रखी है, क्योंकि वह मानते हैं कि प्रोफेशनल चर्चाएं और व्यक्तिगत रिश्ते डिग्निटी, मैच्योरिटी और आपसी सम्मान के साथ ही संभाले जाने चाहिए.'

रणवीर सिंह के मैनेजर ने बयान में आगे कहा, 'समय-समय पर कई स्टोरीज और अटकलें सामने आई हैं, लेकिन रणवीर ने कभी भी सार्वजनिक रूप से जवाब देना या कयासों में हिस्सा लेना जरूरी नहीं समझा. उनका ध्यान पूरी तरह अपने काम और आगे की जिम्मेदारियों पर है.' बता दें कि फिलहाल रणवीर सिंह 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की सफलता एन्जॉय कर रहे हैं.