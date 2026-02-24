रणवीर सिंह ने भरे इवेंट में उतारी थी दैवा की नकल, कानूनी कार्रवाई तक पहुंचा मामला, क्या आया कर्नाटक हाई कोर्ट फैसला?

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडरणवीर सिंह ने भरे इवेंट में उतारी थी दैवा की नकल, कानूनी कार्रवाई तक पहुंचा मामला, क्या आया कर्नाटक हाई कोर्ट फैसला?

Ranveer Singh Karnataka HC: ‘कांतारा’ के दैवा सीन की नकल उतराने के बाद रणवीर सिंह को कोर्ट का मुंह देखना पड़ा. काफी समय से इस केस पर लोगों की नजरे हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है. ऐसे में लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रणवीर को....

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:42 PM IST
Ranveer Singh Karnataka High Court
Ranveer Singh Karnataka High Court: फिल्म ‘धुरंधर’ से करोड़ों छापने वाले रणवीर सिंह को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ‘कांतारा’ के दैवा सीन की नकल करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कोर्ट ने फिलहाल सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान रणवीर के खिलाफ कोई जबरन कदम न उठाया जाए. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश भी दिया है. मामले की अगली सुनवाई 2 मार्,च 2026 को होगी. 

ये मामला तब शुरू हुआ जब बेंगलुरु के एक वकील ने रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. आरोप है कि उन्होंने ‘कांतारा’ के दैवा की नकल उतार कर कर्नाटक के लोगों की आस्था से जुड़े चवुंडी दैवा परंपरा का मजाक उड़ाया. जनवरी 2026 में ये केस दर्ज हुआ था, जबकि विवाद की शुरुआत पिछले साल नवंबर में आईएफएफआई के समापन समारोह से हुई थी. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला और बढ़ गया. सोशल मीडिया पर भी उनको काफी ट्रोल किया गया था. 

भरे इवेंट में उतारी थी दैवा की नकल 

गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के क्लोजिंग सेरेमनी में रणवीर अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ का प्रमोशन कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने ‘कांतारा’ फिल्म के दैवा सीन की नकल की. वीडियो में वे कहते सुनाई देते हैं, ‘मैंने ‘कांतारा’ थिएटर में देखी. ऋषभ का परफॉर्मेंस कमाल था. खासकर जब फीमेल घोस्ट आपके अंदर आती है, वो सीन गजब था’. उनके इस बयान पर लोगों ने आपत्ति जताई. वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर रणवीर की कड़ी आलोचना हुई.

‘मैं उनसे दोबारा कब मिलूंगी...?’ धर्मेंद्र के बिना हेमा मालिनी का हो गया ऐसा हाल, हर पल करती हैं याद, बोलीं- ‘हमारे लिए सबसे खास समय...’

ऋषभ शेट्टी ने रोकने की भी की थी कोशिश 

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ‘कांतारा’ स्टार ऋषभ शेट्टी ने उसी वक्त उन्हें मंच पर ऐसा करने से रोका था. बताया गया कि रणवीर स्टेज से नीचे आकर मेहमानों से मिल रहे थे और ऋषभ को देखकर उत्साहित हो गए. उन्होंने दैवा की नकल शुरू की, जिस पर ऋषभ ने शांति से उन्हें रुकने का इशारा भी किया. बाद में रणवीर सिंह ने माफी भी मांगी. उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाएं ठेस पहुंचाने का नहीं था. वे सिर्फ ऋषभ शेट्टी के अभिनय की तारीफ करना चाहते थे. 

इस पूरे मामले पर क्या बोले थे ऋषभ शेट्टी? 

लेकिन दैवा को ‘फीमेल घोस्ट’ कहने और जूते पहनकर मंच पर प्रेजेंटेशन देने से कई लोग नाराज हो गए. इस पूरे विवाद के बीच ऋषभ शेट्टी ने भी कहा कि दैवा उनके लिए बहुत पवित्र और इमोशनल फील है. ऋषभ शेट्टी ने बिना नाम लिए कहा, ‘फिल्म का बहुत हिस्सा अभिनय और सिनेमा है, लेकिन दैवा का तत्व बेहद सेंसिटिव और पवित्र है. मैं जहां भी जाता हूं, लोगों से मंच पर इसे न दोहराने की विनती करता हूं’. फिलहाल कोर्ट ने रणवीर को राहत दी है, लेकिन जांच जारी रहेगी.

