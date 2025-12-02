हाई एनर्जी में रणवीर सिंह से हुई बड़ी गलती, रिषभ शेट्टी के सामने किया कंटारा का ‘दैवी’ एक्ट, फैंस ने ‘धुरंधर’ एक्टर को दे डाली सलाह

‘धुरंधुर’ एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म को लेकर फैंस के बीच लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. वहीं एक्टर जमकर अपनी फिल्म का प्रमोशन भी कर रहे थे. मगर फिल्म के रिलीज होने से पहले ही रणवीर सिंह एक कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए हैं, जिसका जिम्मेदार उनका बड़बोलापन है. दरअसल हाल ही में रणवीर एक फिल्म इवेंट के लिए गोवा में आए थे, जहां उन्होंने स्टेज पर धमाकेदार एंट्री मारी जिससे फैंस का मूड काफी हाई हो गया था. लेकिन उसी दौरान एक्टर ने एक बड़ी गलती कर दी. रणवीर ने स्टेज पर फिल्म ‘कंटारा’ के दैवी वाले सीन की एक्टिंग करने की कोशिश की थी, जो कि फेल हो गई और वो बुरी तरह ट्रोल हो गए.

ऋषभ ने किया था रणवीर को मना

रणवीर सिंह ने ये सब ‘कंटारा’ एक्टर ऋषभ शेट्टी के सामने किया था, जिससे लोग और भी ज्यादा भड़क गए. लेकिन अब इस कॉन्ट्रोवर्सी में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें इस बात खुलासा हुआ है कि ऋषभ शेट्टी ने रणवीर को ऐसा करने से मना किया था. दरअसल रणवीर जब स्टेज से उतरकर रजनीकांत और ऋषभ से मिलने पहुंचे थे, तभी उन्होंने दैवी की एक्टिंग करना शुरू कर दिया था. रणवीर को ऐसा करते देख ऋषभ ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि ऐसा ना करें.

बुरी तरह हुए ट्रोल

‘कंटारा’ एक्टर ऋषभ शेट्टी के मना करने के बाद भी रणवीर अपनी हाई एनर्जी में खोए रहे और स्टेज पर जाकर वो सीन एक्टर फिर से दोहरा दिया. रणवीर को ऐसा करते देख लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक्टर को

ट्रोल करना शुरू कर दिया. वहीं कई लोग इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने देवी को चुड़ैल कहा है और ये एक्टर करते समय जूते भी नहीं उतारे.

फैंस ने दे डाली रणवीर को सलाह

रणवीर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग उन्हें ट्रोल करने लगे. वहीं कई लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की दैवी कोई कैरेक्टर नहीं है, एक मान्यता है जिसे मजाक में ना लें. की यूजर ने रणवीर को सलाह दी कि ऐसी परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करना सीखें. वहीं बहुत लोग इस बात से हैरान हैं कि ऋषभ के मना करने के बाद भी रणवीर ने ये एक्ट क्यों किया.