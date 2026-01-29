‘धुरंधर’ की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह को बड़ा झटका, फिर बड़े कानूनी पचड़े में फंसे एक्टर, मुंबई से 1000 किमी दूर दर्ज हुई FIR

Ranveer Singh Against FIR: फिल्म ‘धुरंधर’ की रिलीज के दौरान रणवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो में रणवीर, फिल्म ‘कांतारा’ के दैव की नकल करते नजर आए थे. उस वक्त उनके सामने ऋषभ शेट्टी भी मौजूद थे और उन्होंने रणवीर को ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन रणवीर सिंह नहीं रुके. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जताई और एक्टर की जमकर आलोचना हुई.

वीडियो के वायरल होने के बाद रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर माफी भी मांगी थी. इसके बाद उनकी फिल्म ‘धुरंधर’ रिलीज हुई, जिसमें वे हमजा के किरदार में नजर आए. फिल्म में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया और दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स ने भी उनकी तारीफ की. ऐसा लग रहा था कि ये विवाद धीरे-धीरे शांत हो गया है, लेकिन अब ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जिसने एक्टर की भी चिंता बढ़ा दी.

#RanveerSingh literally called chavundi mata a ghost and mimicked her in funny way Add Zee News as a Preferred Source Isn't this Blasphemy pic.twitter.com/iJ1bAjRCLs

रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज हुई FIR

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में रणवीर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. उन पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और कोस्टल कर्नाटक की चावुंडी दैव परंपरा का अपमान करने का आरोप लगाया गया है. ये मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 और 302 के तहत दर्ज किया गया है. शिकायत बेंगलुरु के वकील प्रशांत मेथल ने कराई है. ये कथित घटना 28 नवंबर, 2025 को गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ‘IFFI’ के समापन समारोह के दौरान हुई थी.

पिछले साल खड़ा हुआ था ये बखेड़ा

शिकायतकर्ता का कहना है कि रणवीर सिंह ने मंच पर ऐसे हाव-भाव और मुंह के भाव बनाए, जिससे दैव परंपरा से जुड़े पूजनीय तत्वों का अपमान हुआ. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं. शिकायत में बताया गया है कि 2 दिसंबर, 2025 को बेंगलुरु स्थित कर्नाटक स्टेट बिलियर्ड्स एसोसिएशन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस इवेंट का वीडियो देखा गया. ये वीडियो ‘ब्रीफ चाट’ नाम के एक अकाउंट से शेयर किया गया था.

कांतारा दैव की नकल उतारा पड़ा भारी

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रणवीर सिंह ने पंजुर्ली और गुलिगा दैव से जुड़े भावों की नकल भद्दे और मजाकिया अंदाज में की, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं. इसके अलावा, शिकायत में ये भी दावा किया गया है कि रणवीर सिंह ने पवित्र चावुंडी दैव को ‘फीमेल घोस्ट’ कहा. शिकायतकर्ता के मुताबिक, चावुंडी दैवा कर्नाटक के तटीय इलाकों में दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं और भक्त उन्हें संरक्षक देवता के रूप में पूजते हैं. देवता को भूत के रूप में दिखाना गंभीर गलतबयानी है.

8 अप्रैल को होगी सुनवाई

ये मामला अब बेंगलुरु की फर्स्ट एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा गया है, जहां 8 अप्रैल को सुनवाई होगी. वहीं, अगर उनकी फिल्म ‘धुरंधर’ की बात करें तो इसका डायरेक्शन आदित्य धर ने किया था. फिल्म क बजट 300 से 350 के बीच था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 1,297.90 करोड़ की कमाई की थी. अब ये फिल्म 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार नजर आए थे.