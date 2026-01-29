Advertisement
trendingNow13090044
Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर’ की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह को बड़ा झटका, फिर बड़े कानूनी पचड़े में फंसे एक्टर, मुंबई से 1000 किमी दूर दर्ज हुई FIR

‘धुरंधर’ की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह को बड़ा झटका, फिर बड़े कानूनी पचड़े में फंसे एक्टर, मुंबई से 1000 किमी दूर दर्ज हुई FIR

Ranveer Singh FIR: रणवीर सिंह एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. ‘धुरंधर’ की रिलीज के दौरान वायरल हुए वीडियो को लेकर उनके खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हुई है. आरोप है कि उन्होंने दैव परंपरा और धार्मिक भावनाओं का अपमान किया. अब इस मामले की सुनवाई अदालत में होनी है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘धुरंधर’ की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह को बड़ा झटका
‘धुरंधर’ की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह को बड़ा झटका

Ranveer Singh Against FIR: फिल्म ‘धुरंधर’ की रिलीज के दौरान रणवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो में रणवीर, फिल्म ‘कांतारा’ के दैव की नकल करते नजर आए थे. उस वक्त उनके सामने ऋषभ शेट्टी भी मौजूद थे और उन्होंने रणवीर को ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन रणवीर सिंह नहीं रुके. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जताई और एक्टर की जमकर आलोचना हुई.

वीडियो के वायरल होने के बाद रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर माफी भी मांगी थी. इसके बाद उनकी फिल्म ‘धुरंधर’ रिलीज हुई, जिसमें वे हमजा के किरदार में नजर आए. फिल्म में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया और दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स ने भी उनकी तारीफ की. ऐसा लग रहा था कि ये विवाद धीरे-धीरे शांत हो गया है, लेकिन अब ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जिसने एक्टर की भी चिंता बढ़ा दी.

रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज हुई FIR

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में रणवीर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. उन पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और कोस्टल कर्नाटक की चावुंडी दैव परंपरा का अपमान करने का आरोप लगाया गया है. ये मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 और 302 के तहत दर्ज किया गया है. शिकायत बेंगलुरु के वकील प्रशांत मेथल ने कराई है. ये कथित घटना 28 नवंबर, 2025 को गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ‘IFFI’ के समापन समारोह के दौरान हुई थी.

6 दिनों में ‘बॉर्डर 2’ ने तोड़े 8 बड़े रिकॉर्ड, बनी 2026 की पहली रिकॉर्ड-ब्रेकर फिल्म, दुनियाभर में बज रहा डंका, वसूल लिया पूरा बजट 

पिछले साल खड़ा हुआ था ये बखेड़ा

शिकायतकर्ता का कहना है कि रणवीर सिंह ने मंच पर ऐसे हाव-भाव और मुंह के भाव बनाए, जिससे दैव परंपरा से जुड़े पूजनीय तत्वों का अपमान हुआ. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं. शिकायत में बताया गया है कि 2 दिसंबर, 2025 को बेंगलुरु स्थित कर्नाटक स्टेट बिलियर्ड्स एसोसिएशन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस इवेंट का वीडियो देखा गया. ये वीडियो ‘ब्रीफ चाट’ नाम के एक अकाउंट से शेयर किया गया था. 

कांतारा दैव की नकल उतारा पड़ा भारी

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रणवीर सिंह ने पंजुर्ली और गुलिगा दैव से जुड़े भावों की नकल भद्दे और मजाकिया अंदाज में की, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं. इसके अलावा, शिकायत में ये भी दावा किया गया है कि रणवीर सिंह ने पवित्र चावुंडी दैव को ‘फीमेल घोस्ट’ कहा. शिकायतकर्ता के मुताबिक, चावुंडी दैवा कर्नाटक के तटीय इलाकों में दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं और भक्त उन्हें संरक्षक देवता के रूप में पूजते हैं. देवता को भूत के रूप में दिखाना गंभीर गलतबयानी है. 

8 अप्रैल को होगी सुनवाई 

ये मामला अब बेंगलुरु की फर्स्ट एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा गया है, जहां 8 अप्रैल को सुनवाई होगी. वहीं, अगर उनकी फिल्म ‘धुरंधर’ की बात करें तो इसका डायरेक्शन आदित्य धर ने किया था. फिल्म क बजट 300 से 350 के बीच था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 1,297.90 करोड़ की कमाई की थी. अब ये फिल्म 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार नजर आए थे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Ranveer Singh

Trending news

क्रैश की खबर मिली तो अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी
ajit pawar death
क्रैश की खबर मिली तो अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
ajit pawar death
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
UGC New Rule
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
ajit pawar death
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
Ajit Pawar Last Rites LIVE Updates: अजित पवार के PSO विदिप दिलीप जाधव का छोटे बेटे ने किया अंतिम संस्कार, बहुत ही भावुक वीडियो
ajit pawar plane crash
Ajit Pawar Last Rites LIVE Updates: अजित पवार के PSO विदिप दिलीप जाधव का छोटे बेटे ने किया अंतिम संस्कार, बहुत ही भावुक वीडियो
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
Ajit Pawar
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
DNA
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने