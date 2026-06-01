गोविंदा के इस हिट गाने पर थिरके रणवीर सिंह-करिश्मा कपूर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डांस वीडियो

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इस समय काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. फरहान अख्तर के साथ ‘डॉन 3’ को लेकर उनकी कॉन्ट्रोवर्सी ने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है. वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो करिश्मा कपूर के साथ गोविंदा के गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में दोनों 90 के दशक के सुपरहिट गाने ‘सरकाए लेओ खटिया जाड़ा लगे’ पर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. फैंस को दोनों का ये हल्का-फुल्का और फनी अंदाज काफी पसंद आ रहा है. खास बात ये है कि वीडियो में 90s का नॉस्टेल्जिया और आज की जनरेशन की एनर्जी दोनों देखने को मिल रही हैं.

सोफे पर बैठकर किया मजेदार एक्ट

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस छोटे से वीडियो में रणवीर सिंह और करिश्मा कपूर एक सोफे पर बैठे दिखाई देते हैं. जैसे ही गाने की मशहूर लाइन बजती है, रणवीर धीरे-धीरे अपनी जगह से खिसककर करिश्मा से दूर जाने लगते हैं. लेकिन अगले ही पल करिश्मा भी उनके पीछे-पीछे खिसककर पास आ जाती हैं. दोनों बार-बार ऐसी मजेदार हरकत दोहराते हैं, जिसे देखकर उनके फैंस की हंसी छूट रही है.

आखिर में हंसी नहीं रोक पाए दोनों

वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है. कई बार ये मजाक दोहराने के बाद रणवीर और करिश्मा खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते, दोनों जोर-जोर से हंसने लगते हैं और फिर एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं. फैंस को दोनों की ये नेचुरल बॉन्डिंग और दोस्ताना अंदाज काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं.

करिश्मा ने ताजा कर दीं ‘राजा बाबू’ की यादें

आपको बता दें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में जो गाना चल रहा है, वो करिश्मा कपूर और गोविंदा की सुपरहिट फिल्म ‘राजा बाबू’ का मशहूर गाना है. 90 के दशक में ये गाना काफी पॉपुलर हुआ था और आज भी लोगों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है. करिश्मा को इस गाने पर देखकर फैंस पुरानी यादों में खो गए. कई यूजर्स ने कमेंट कर कह रहे हैं कि करिश्मा आज भी उतनी ही ग्रेसफुल और एनर्जेटिक लगती हैं जितनी अपने पहले लगा करती थीं.

फैंस को याद आए गोविंदा

हालांकि, वीडियो को खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन कई फैंस ने कमेंट सेक्शन में गोविंदा को भी याद किया. कुछ यूजर्स का कहना है कि ‘सरकाए लेओ खटिया’ गाने की असली जान गोविंदा थे और उनके बिना ये गाना थोड़ा अधूरा लगता है. लोगों ने लिखा कि करिश्मा को देखकर 90s की यादें ताजा हो गईं, लेकिन गोविंदा की कमी भी साफ महसूस हो रही है.

‘डॉन 3’ विवाद के बीच चर्चा में रणवीर सिंह

रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म ‘डॉन 3’ को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के निर्देशक फरहान अख्तर की शिकायत के बाद FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया है. आरोप है कि एक्टर ने शूटिंग शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले फिल्म छोड़ने का फैसला किया, जिससे मेकर्स को भारी आर्थिक नुकसान हुआ. हालांकि, इस विवाद के बीच रणवीर का ये वायरल वीडियो फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है.