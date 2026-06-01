Advertisement
trendingNow13235283
Hindi Newsबॉलीवुडगोविंदा के इस हिट गाने पर थिरके रणवीर सिंह-करिश्मा कपूर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डांस वीडियो

गोविंदा के इस हिट गाने पर थिरके रणवीर सिंह-करिश्मा कपूर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डांस वीडियो

Ranveer Singh Dance Video Viral: रणवीर सिंह इन दिनों फरहान खान की ‘डॉन 3’ को लेकर लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिसके चलते उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बैन कर दिया गया है. लेकिन इसी बीच ‘धुरंधर’ एक्टर का एक करिश्मा कपूर के साथ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस अपना रिएक्शन दे रहे हैं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोविंदा के इस हिट गाने पर थिरके रणवीर सिंह-करिश्मा कपूर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डांस वीडियो

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इस समय काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. फरहान अख्तर के साथ ‘डॉन 3’ को लेकर उनकी कॉन्ट्रोवर्सी ने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है. वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो करिश्मा कपूर के साथ गोविंदा के गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में दोनों 90 के दशक के सुपरहिट गाने ‘सरकाए लेओ खटिया जाड़ा लगे’ पर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. फैंस को दोनों का ये हल्का-फुल्का और फनी अंदाज काफी पसंद आ रहा है. खास बात ये है कि वीडियो में 90s का नॉस्टेल्जिया और आज की जनरेशन की एनर्जी दोनों देखने को मिल रही हैं.

सोफे पर बैठकर किया मजेदार एक्ट
इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस छोटे से वीडियो में रणवीर सिंह और करिश्मा कपूर एक सोफे पर बैठे दिखाई देते हैं. जैसे ही गाने की मशहूर लाइन बजती है, रणवीर धीरे-धीरे अपनी जगह से खिसककर करिश्मा से दूर जाने लगते हैं. लेकिन अगले ही पल करिश्मा भी उनके पीछे-पीछे खिसककर पास आ जाती हैं. दोनों बार-बार ऐसी मजेदार हरकत दोहराते हैं, जिसे देखकर उनके फैंस की हंसी छूट रही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bollywood Hungama (@realbollywoodhungama)

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर में हंसी नहीं रोक पाए दोनों
वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है. कई बार ये मजाक दोहराने के बाद रणवीर और करिश्मा खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते, दोनों जोर-जोर से हंसने लगते हैं और फिर एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं. फैंस को दोनों की ये नेचुरल बॉन्डिंग और दोस्ताना अंदाज काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं.

करिश्मा ने ताजा कर दीं ‘राजा बाबू’ की यादें
आपको बता दें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में जो गाना चल रहा है, वो करिश्मा कपूर और गोविंदा की सुपरहिट फिल्म ‘राजा बाबू’ का मशहूर गाना है. 90 के दशक में ये गाना काफी पॉपुलर हुआ था और आज भी लोगों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है. करिश्मा को इस गाने पर देखकर फैंस पुरानी यादों में खो गए. कई यूजर्स ने कमेंट कर कह रहे हैं कि करिश्मा आज भी उतनी ही ग्रेसफुल और एनर्जेटिक लगती हैं जितनी अपने पहले लगा करती थीं.

fallback

फैंस को याद आए गोविंदा
हालांकि, वीडियो को खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन कई फैंस ने कमेंट सेक्शन में गोविंदा को भी याद किया. कुछ यूजर्स का कहना है कि ‘सरकाए लेओ खटिया’ गाने की असली जान गोविंदा थे और उनके बिना ये गाना थोड़ा अधूरा लगता है. लोगों ने लिखा कि करिश्मा को देखकर 90s की यादें ताजा हो गईं, लेकिन गोविंदा की कमी भी साफ महसूस हो रही है. 

‘डॉन 3’ विवाद के बीच चर्चा में रणवीर सिंह
रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म ‘डॉन 3’ को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के निर्देशक फरहान अख्तर की शिकायत के बाद FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया है. आरोप है कि एक्टर ने शूटिंग शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले फिल्म छोड़ने का फैसला किया, जिससे मेकर्स को भारी आर्थिक नुकसान हुआ. हालांकि, इस विवाद के बीच रणवीर का ये वायरल वीडियो फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Ranveer Singhkarishma kapoor

Trending news

अगर अन्नामलाई ने छोड़ा बीजेपी का चीफ, तो क्या होगा पार्टी पर असर; जानिए पूरी डिटेल
Tamil Nadu
अगर अन्नामलाई ने छोड़ा बीजेपी का चीफ, तो क्या होगा पार्टी पर असर; जानिए पूरी डिटेल
झाड़ू-पोछा, चौका-बर्तन से बंगाल सरकार में मंत्री, दिलचस्प है माझी के संघर्ष के कहानी
Kalita Majhi
झाड़ू-पोछा, चौका-बर्तन से बंगाल सरकार में मंत्री, दिलचस्प है माझी के संघर्ष के कहानी
रील बनाने के चक्कर में मत करना ये गलती, फ्लाइट तो छूटेगी; पुलिस उठाकर बंद कर देगी!
Airport
रील बनाने के चक्कर में मत करना ये गलती, फ्लाइट तो छूटेगी; पुलिस उठाकर बंद कर देगी!
'मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है', राज्यपाल के काफिले के लिए रुका ट्रैफिक, तो भड़क उठा शख्स
Bengaluru Traffic
'मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है', राज्यपाल के काफिले के लिए रुका ट्रैफिक, तो भड़क उठा शख्स
पहलगाम हमले का सबसे बड़ा रहस्य, आतंकियों तक कैसे पहुंचा चार साल तक बंद पड़ा मोबाइल?
Pahalgam terror attack
पहलगाम हमले का सबसे बड़ा रहस्य, आतंकियों तक कैसे पहुंचा चार साल तक बंद पड़ा मोबाइल?
'2500 दफ्तर तोड़ दिए, मुझे भी पीटा गया', BJP सरकार पर बरसीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'2500 दफ्तर तोड़ दिए, मुझे भी पीटा गया', BJP सरकार पर बरसीं ममता बनर्जी
पूरी जिंदगी पैसे और गांधी परिवार के पीछे भागते रहे... सिब्बल पर क्यों BJP हुई हमलावर
Kapil Sibal
पूरी जिंदगी पैसे और गांधी परिवार के पीछे भागते रहे... सिब्बल पर क्यों BJP हुई हमलावर
5 दिन में 30 हजार मौतों का खतरा, देश में काल बनकर नाच रही गर्मी, संकट इससे भी बड़ा
Heatwave
5 दिन में 30 हजार मौतों का खतरा, देश में काल बनकर नाच रही गर्मी, संकट इससे भी बड़ा
टीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की 'सर्जरी', दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल
Mamata Banerjee
टीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की 'सर्जरी', दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल
अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की पूरी कहानी, जानिए स्‍थानीय लोगों की जुबानी
Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की पूरी कहानी, जानिए स्‍थानीय लोगों की जुबानी