‘मेरे लिए नेकेड होना आसान बात है, पर लोग असहज हो जाएंगे’ न्यूडिटी पर Ranveer Singh का चौंकाने वाला बयान

Ranveer singh says I don’t mind to be naked in front of 1000 people: रणवीर सिंह अक्सर अपने ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं. अपने अतरंगी लुक्स के लिए फेमस रणवीर के स्टाइल के क्या कहने लेकिन इस बार वो कपड़े ना पहनने को लेकर चर्चा में हैं. जी हां...मैगजीन के कवर पेज के लिए न्यूड फोटोशूट कराकर रणवीर सिंह ने फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स को भी हैरान कर दिया है. वहीं फोटोशूट के साथ-साथ रणवीर न्यूडिटी पर अपने बयान को लेकर भी चर्चा में हैं. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने मैगजीन को दिए इंटरव्यू में जो कहा वो वाकई हैरान करने वाला है.

मेरे लिए नेकेड होना आम बात- रणवीर सिंह

रणवीर सिंह ने इंटरव्यू में बताया कि वो 1000 लोगों के सामने भी कपड़े उतार सकते हैं. उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उनके मुताबिक फिजिकल नेकेड होना उनके लिए आसान है लेकिन लोग उन्हें ऐसा देखकर असहज हो सकते हैं.

रणवीर सिंह के मुताबिक- ‘वो फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान भी न्यूड हुए हैं जब कुछ किरदारों में लोगो को उनकी आत्मा नजर आई उसे ही न्यूड होना कहते हैं.’

अगर किसी को दिक्कत तो वो भाड़ मे जाए

इस बार रणवीर सिंह का स्टाइल ही नहीं बल्कि अंदाज भी काफी बदला-बदला सा नजर आया. अपने लुक को लेकर हर बार ट्रोल होने वाले रणवीर सिंह ने साफ-साफ कह डाला कि वो काम के भूखे हैं और इसलिए 20-20 घंटे भी काम करते हैं और जब वो इतनी मेहनत करते हैं तो उन्हें खुलकर जीना ही पसंद है. रणवीर सिंह ने कहा – मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और सिर से पैर तक Gucci ब्रांड के कपड़े पहनूंगा. अगर इससे किसी को दिक्कत है तो वो भाड़ में जाए.

ये हैं आने वाली फिल्में

हाल ही में जयेशभाई जोरदार में नजर आए रणवीर सिंह अब आलिया भट्ट के साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आने वाले हैं. फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल टल गई है जिसका कारण आलिया की प्रेग्नेंसी को बताया जा रहा है. इसके साथ ही रणवीर एक बार फिर रोहित शेट्टी की सर्कस में दिखेंगे.