प्रेग्नेंट दीपिका को अकेला नहीं छोड़ना चाहते रणवीर सिंह! ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल रद्द करके मुंबई में होगी 'प्रलय' की शूटिंग

Ranveer Singh Pralay: बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक बार फिर सुर्खियों में हैं. फैंस जहां उनके दूसरे बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं रणवीर सिंह एक परफेक्ट हसबैंड का फर्ज निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. खबर है कि रणवीर ने अपनी आने वाली भव्य फिल्म 'प्रलय' का शूटिंग शेड्यूल ऑस्ट्रेलिया से मुंबई शिफ्ट करवा लिया है. आखिर क्या है इस बड़े बदलाव की असली वजह?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह इस वक्त अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण का पूरा ध्यान रखना चाहते हैं. दीपिका अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के दौर से गुजर रही हैं और रणवीर इस खास समय में उनसे दूर नहीं रहना चाहते. रिपोर्ट में बताया गया है कि रणवीर सिंह दोबारा पिता बनने की इस खूबसूरत जर्नी में हर पल दीपिका के साथ रहना चाहते हैं. यही वजह है कि उन्होंने मेकर्स से गुजारिश की कि शूटिंग शेड्यूल को विदेश के बजाय मुंबई में ही सेट किया जाए.
ऑस्ट्रेलिया में परमिशन न मिलना भी बनी बड़ी वजह
रिपोर्ट में आगे खुलासा किया गया है कि सिर्फ पर्सनल लाइफ ही नहीं, बल्कि कुछ प्रोफेशनल दिक्कतें भी इस फैसले के पीछे का कारण बनीं. मेकर्स को ऑस्ट्रेलिया की कुछ खास लोकेशन्स पर शूटिंग करने की जरूरी अनुमतियां नहीं मिल पा रही थीं. जब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मोर्चों पर चुनौतियां दिखीं, तो मेकर्स और रणवीर सिंह ने आपसी सहमति से शूटिंग को मुंबई में ही आयोजित करने का समझदारी भरा फैसला लिया.
300 करोड़ की जोम्बी थ्रिलर है 'प्रलय'
हंसल मेहता के बेटे जय मेहता के निर्देशन में बन रही फिल्म 'प्रलय' एक बहुत बड़े पैमाने की मूवी है. रिपोर्ट की मानें तो लगभग 300 करोड़ रुपये के बजट में बन रही यह फिल्म पोस्ट-अपोकलिप्टिक और जोम्बी थ्रिलर जॉनर पर आधारित है. इसमें भारी-भरकम वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा. फिल्म की कहानी एक शादीशुदा जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक तबाह हो चुके मुंबई शहर में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं.
परिवार का दायरा बढ़ा रहे हैं रणवीर-दीपिका
आपको बता दें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने सितंबर 2024 में अपनी पहली बेटी दुआ का इस दुनिया में स्वागत किया था. इसके बाद इस साल की शुरुआत में उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी. रणवीर अपने परिवार और काम के बीच बेहतरीन संतुलन बना रहे हैं. 'धुरंधर' के बाद 'प्रलय' रणवीर के करियर का एक बेहद अहम और नया प्रोजेक्ट माना जा रहा है.