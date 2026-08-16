बॉलीवुड में आने वाला है ‘प्रलय’! रणवीर सिंह की सर्वाइवल थ्रिलर की शूटिंग शुरू

‘प्रलय’ में एक ऐसी दुनिया दिखाई जाएगी, जहां हालात धीरे-धीरे बेकाबू होते जा रहे हैं और इंसानों के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती खड़ी हो जाती है. फिल्म को बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है और दावा है कि इंडियन सिनेमा में इस तरह की एंड-ऑफ-द-वर्ल्ड कहानी पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई गई है. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आएंगे. इस किरदार के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है और अपने लुक से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक पर काम किया है. खास बात ये भी है कि रणवीर सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि फिल्म के प्रोडक्शन से भी जुड़े हुए हैं. उनके साथ कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका में दिखाई देंगी.
फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, जो ‘स्कैम 1992’ और ‘लुटेरे’ जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं. फिल्म में एक्शन के साथ-साथ इमोशन और सर्वाइवल का पहलू भी देखने को मिलेगा. कहानी का फोकस सिर्फ दुनिया को बचाने पर नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में अपने करीबियों को बचाने की कोशिश पर भी रहेगी.
‘प्रलय’ की शूटिंग शुरू हो चुकी है और मेकर्स फिल्म को ज्यादा रियल दिखाने के लिए मुंबई और आसपास की असली लोकेशन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. फिल्म से जुड़े कई बड़े प्रोडक्शन हाउस और देश-विदेश के टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. शूटिंग शुरू होने के साथ ही रणवीर सिंह की इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट भी तेजी से बढ़ गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक बड़े बजट की एक्शन-थ्रिलर फिल्म होगी, जिसकी कहानी काफी हद तक शानदार विजुअल इफेक्ट्स और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स पर आधारित होगी. फिल्म में ऑडियंस को दुनिया के खत्म होने जैसे हालात के बीच इंसानियत को बचाने की जंग देखने को मिल सकती है. बताया जा रहा है कि ‘प्रलय’ का बजट करीब 300 करोड़ रुपये है. अगर ये आंकड़ा सही है, तो ये रणवीर सिंह के करियर की सबसे महंगी स्टैंडअलोन फिल्मों में से एक हो सकती है.
खास बात ये भी है कि रणवीर सिर्फ फिल्म में एक्टिंग ही नहीं कर रहे, बल्कि इसके डेवलपमेंट के दौरान क्रिएटिव चर्चाओं में भी एक्टिवली हिस्सा लेते रहे हैं. इससे प्रोजेक्ट के साथ उनकी गहरी भागीदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिल्म में रणवीर के साथ कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. ‘प्रलय’ का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, जबकि इसका निर्माण अनन्या बिड़ला स्टूडियोज से जुड़ा है. अब फिल्म की रिलीज का इंतजार है, क्योंकि बड़े बजट, दमदार एक्शन और रणवीर के नए अंदाज को लेकर ऑडियंस में पहले से ही काफी एक्साइटेड हैं.