बॉलीवुड में आने वाला है ‘प्रलय’! रणवीर सिंह की सर्वाइवल थ्रिलर की शूटिंग शुरू

‘प्रलय’ में एक ऐसी दुनिया दिखाई जाएगी, जहां हालात धीरे-धीरे बेकाबू होते जा रहे हैं और इंसानों के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती खड़ी हो जाती है. फिल्म को बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है और दावा है कि इंडियन सिनेमा में इस तरह की एंड-ऑफ-द-वर्ल्ड कहानी पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई गई है. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आएंगे. इस किरदार के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है और अपने लुक से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक पर काम किया है. खास बात ये भी है कि रणवीर सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि फिल्म के प्रोडक्शन से भी जुड़े हुए हैं. उनके साथ कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका में दिखाई देंगी.