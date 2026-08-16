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बॉलीवुड में आने वाला है ‘प्रलय’! रणवीर सिंह की सर्वाइवल थ्रिलर की शूटिंग शुरू

Ranveer Singh Pralay: बॉलीवुड में अब एक ऐसी फिल्म आने वाली है, जो दुनिया के खत्म होने जैसे खौफनाक हालात को बड़े पर्दे पर दिखाने वाली है. रणवीर सिंह की फिल्म ‘प्रलय’ को लेकर अभी से काफी चर्चा है. फिल्म एक्शन, थ्रिल और ड्रामा से भरपूर होगी और इसकी कहानी इंसानियत को बचाने की जंग पर बेस्ड है. वहीं अब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 16, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:55 PM IST
बॉलीवुड में आने वाला है ‘प्रलय’! रणवीर सिंह की सर्वाइवल थ्रिलर की शूटिंग शुरू

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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