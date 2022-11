Ranveer Singh Viral Video: विदेशी पत्रकार भूले रणवीर सिंह का नाम, एक्टर ने दिया ऐसा जवाब फैंस हो गए मुरीद

Ranveer Singh Reply To Journalist: बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके और सबसे बड़े एंटरटेनर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रणवीर का ये वीडियो अबू धाबी का है जहां पर वो यस द्वीप में फॉर्मूला 1 रेस में हिस्सा लेने गए थे. खास बात है कि रणवीर फॉर्मूला 1 रेस के भारतीय ब्रांड एंबेसडर हैं. इस खेल के आयोजन में रणवीर सिंह को विदेशी पत्रकार पहचान नहीं पाया और उनका नाम भूल गया. इसके बाद एक्टर ने उस विदेशी पत्रकार को जिस तरह से जवाब दिया वो लोगों का दिल जीत रहा है.

रणवीर का नाम भूला विदेश पत्रकार

इस वीडियो में आप देखेंगे कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) किसी से बात कर रहे होते हैं. इसके बाद वो उस शख्स से बात करके जैसे ही हटते हैं तो उन्हें विदेशी पत्रकार बात करने के लिए बुला लेता है. चौंकाने वाली बात ये है कि वो पत्रकार रणवीर को पहचान नहीं पाता.

@RanveerOfficial you have killed it on the grid walk at the Abu Dhabi F1 #f1 #RanveerSingh #DeepikaPadukone #SkyF1 #martinbrundel #Bollywood #AbuDhabiGP pic.twitter.com/erOjPaptoU

— jeetu patel (@JE3TUPATEL) November 20, 2022