Ranveer Singh ने किया Deepika Padukone के साथ सुहागरात का खुलासा, सुनकर शर्म से लाल हुईं Alia Bhatt

Ranveer Singh on his Suhaagraat: 'कॉफी विद करण 7' (Koffee With Karan Season 7) के पहले एपिसोड में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के साथ अपनी सुहागरात को लेकर बात की.