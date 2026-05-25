Ranveer Singh की टीम ने FWICE विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘प्रोफेशनल रिश्तों में मैच्योरिटी जरूरी’

‘धुंरधर’ एक्टर रणवीर सिंह इस समय फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' को लेकर लगातार खबरों में छाए हुए हैं. ये विवाद उस समय शुरू हुआ, जब शूटिंग शुरू होने से कुछ दिनों पहले ही रणवीर ने फिल्म करने से इनकार कर दिया. रणवीर सिंह के इस फैसले के बाद फरहान अख्तर ने FWICE में एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर फैसला देते हुए FWICE ने रणवीर पर बैन लगा दिया. वहीं इस फैसले के कुछ घंटों बाद ही 'धुरंधर' एक्टर की टीम ने बयान जारी कर दिया है.

रणवीर सिंह की टीम का बयान

रणवीर सिंह के टीम ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने हाल ही में एक बयान जारी किया है. उन्होंने इस बयान में कहा कि रणवीर के मन में फिल्म इंडस्ट्री और ‘डॉन’ फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत सम्मान है. ‘डॉन 3’ को लेकर पिछले कुछ समय से कई बातें सामने आ रही थीं, लेकिन रणवीर ने इन सब पर चुप रहना ही सही समझा. उनका मानना है कि प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्तों को हमेशा समझदारी, सम्मान और मैच्योरिटी के साथ संभालना चाहिए.

काम में बिजी हैं धुरंधर एक्टर

इस बयान में आगे कहा गया कि सोशल मीडिया और खबरों में कई तरह की अफवाहें और चर्चाएं हुईं, लेकिन रणवीर ने कभी भी उन पर पब्लिकली रिएक्शन देना जरूरी नहीं समझा. वो किसी भी तरह की विवादित बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे. फिलहाल उनका पूरा ध्यान अपने काम और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर है.

‘डॉन’ फ्रेंचाइजी को दी शुभकामनाएं

स्पोक्सपर्सन ने ये भी साफ किया कि रणवीर आज भी ‘डॉन’ फ्रेंचाइजी से जुड़े हर व्यक्ति के लिए सम्मान और शुभकामनाएं रखते हैं. वो चाहते हैं कि ये फ्रेंचाइजी आगे भी बड़ी सफलता हासिल करे. रणवीर हमेशा से ऐसे संवेदनशील मामलों में शालीनता और संयम बनाए रखने में विश्वास करते हैं और आगे भी इसी सोच के साथ चलेंगे.

FWICE बैन

FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज की तरफ से जारी किया गया असहयोग निर्देश इंडस्ट्री में एक तरह के बैन की तरह माना जाता है. इसका मतलब ये है कि फेडरेशन से जुड़े कलाकार, तकनीशियन और दूसरे कर्मचारी किसी खास व्यक्ति या प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकते हैं.

क्या है FWICE का असहयोग निर्देश

इस निर्देश के बाद एक्टर, निर्देशक, कैमरामैन, लाइटमैन से लेकर स्पॉट बॉय तक कोई भी FWICE मेंबर उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता, जो रोक लगाए हुए एक्टर या इंस्टीट्यूट से जुड़ा हो. इतना ही नहीं, अगर कोई मेंबर इस नियम को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और उसकी यूनियन मेंबरशिप तक कैंसिल की जा सकती है.

दिलचस्प बात ये है कि ये पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब रणवीर सिंह अपने करियर के शानदार दौर में हैं. हाल ही में उनकी ‘धुरंधर’ फ्रैंचाइजी की दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और दुनियाभर में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. फिलहाल रणवीर जय मेहता की बड़े बजट वाली पोस्ट-एपोकैलिप्टो जॉम्बी थ्रिलर फिल्म पर काम कर रहे हैं। वहीं, ऐसी खबरें भी हैं कि वो जल्द ही आदित्य धर के साथ फिर से काम कर सकते हैं.