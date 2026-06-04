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रणवीर सिंह बनेंगे ललित मोदी? बायोपिक को लेकर पूर्व IPL चेयरमैन का बड़ा खुलासा; बोले- 'अगर जिंदगी में एक रोल...'

Lalit Modi On Ranveer Singh: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी अपनी बायोपिक पर काम कर रहे हैं. इस फिल्म में उनका किरदार कौन निभाएगा, इस बारे में अभी जानकारी नहीं है. ऐसे में उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का नाम लिया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jun 04, 2026, 10:44 AM IST
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रणवीर सिंह बनेंगे ललित मोदी? बायोपिक को लेकर पूर्व IPL चेयरमैन का बड़ा खुलासा; बोले- 'अगर जिंदगी में एक रोल...'

Lalit Modi On Ranveer Singh: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी हाल ही में तब सुर्खियों में आ गए, जब उन्होंने सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की थी. अब उन्होंने 'धुरंधर' स्टार रणवीर सिंह को लेकर बड़ा खुलासा किया है. खबरें हैं कि ललित मोदी फिलहाल अपनी जिंदगी पर आधारित एक बायोपिक पर काम कर रहे हैं. बायोपिक में लीड किरदार में कौन होगा, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में ललित मोदी ने बताया है कि हाल ही में रणवीर सिंह उनसे लंदन में मिले थे और इस फिल्म में उनका किरदार निभाने में दिलचस्पी दिखाई थी.

बायोपिक पर चल रहा है काम 

हाल ही में ललित मोदी ने एएनआई से बात करते हुए रणवीर सिंह को लेकर कहा कि, 'हां, (बायोपिक पर काम चल रहा है) अभी इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है. मैंने पहले ही सैकड़ों इंटरव्यू दिए हैं. मेरे पास स्नेहा रजनी के नेतृत्व में एक पूरी टीम है, लेकिन वे अभी सिर्फ कहानी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं.' ललित मोदी ने बताया कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह कुछ साल पहले लंदन में उनसे मिले थे और उन्होंने फिल्म में उनका किरदार निभाने की इच्छा जाहिर की थी.

'मैं चाहूंगा कि वह यह किरदार निभाएं'

मोदी ने कहा, 'रणवीर मेरा किरदार निभाना चाहते हैं. वह मुझसे मिलने आए थे. मैं चाहूंगा कि वह यह किरदार निभाएं, लेकिन अगर उनके पास समय हो, क्योंकि अब वह बहुत बड़े स्टार बन गए हैं. मैं रणवीर को नहीं जानता था. मैं दीपिका को बहुत अच्छी तरह जानता था. मैं रणवीर से कभी नहीं मिला था. एक दिन मुझे एक कॉल आया कि रणवीर आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ साल पहले, करीब दो साल पहले, वह मुझसे मिलने लंदन आए थे.'

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ललित मोदी ने की रणवीर सिंह की तारीफ

हालांकि, यह अभी भी पक्का नहीं है कि रणवीर सिंह को इस रोल में अब भी दिलचस्पी है या नहीं, लेकिन मोदी ने एक्टर के काम की तारीफ की, खासकर ‘धुरंधर’ में उनके काम की. 'उन्होंने (रणवीर ने) कहा था कि अगर उनकी जिंदगी में कोई एक रोल है, जो वह निभाना चाहते हैं, तो वह ललित मोदी का कमिश्नर वाला रोल होगा. यह मैंने उनसे नहीं पूछा था. मुझे लगता है कि वह बहुत बढ़िया हैं. इसमें कोई शक नहीं कि वह कमाल के हैं और उन्होंने ‘धुरंधर’ में जो काम किया है, वह जबरदस्त है. चाहे वह अब भी मेरा रोल निभाना चाहते हों या नहीं, लेकिन दो साल पहले हम यहीं, इसी घर में, इसी जगह पर बैठे थे और हमने उनके इस रोल को निभाने के बारे में बात की थी. लेकिन अब हम इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं. इसमें बहुत ज्यादा काम है.'

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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