रणवीर सिंह की आगामी फिल्म ‘धुरंधर’ की टीम को लद्दाख में चल रही शूटिंग के दौरान अप्रत्याशित व्यवधान का सामना करना पड़ा. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 19, 2025, 03:09 PM IST
लेह में शूटिंग कर रही एक बॉलीवुड फिल्म की टीम के 100 से ज़्यादा सदस्यों को संदिग्ध फ़ूड पॉइज़निंग के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खाना खाने के तुरंत बाद, क्रू सदस्यों को देर रात पेट में तेज़ दर्द, सिरदर्द और उल्टी होने लगी. प्रभावित लोगों को लेह के एसएनएम अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने सामूहिक फ़ूड पॉइज़निंग की पुष्टि की. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "फिल्म यूनिट के कर्मचारी आगामी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, तभी अचानक उनमें से कई लोगों को पेट में तेज़ दर्द, उल्टी और सिरदर्द होने लगा और शूटिंग के सेट पर अफरा-तफरी मच गई. 

"अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा, "यह फ़ूड पॉइज़निंग का एक पुष्ट मामला था, लेकिन सभी मरीज़ों की हालत स्थिर है, और ज़्यादातर को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, केवल कुछ को निगरानी में रखा गया है."

एसएनएम अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में अचानक मरीज़ों की आमद से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालाँकि, स्थिति को संभालने के लिए तुरंत अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाया गया. कुछ मरीज़ों की हालत स्थिर होने के बाद उन्हें अन्य चिकित्सा केंद्रों में भी रेफर कर दिया गया. एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा, "हमने मरीज़ों की भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया. पुलिस ने भी भीड़भाड़ वाले आपातकालीन वार्ड को नियंत्रित करने और अफ़रा-तफ़री रोकने के लिए कदम उठाया."

इस बीच, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने फ़ूड पॉइज़निंग के कारण का पता लगाने के लिए शूटिंग स्थल से खाने के नमूने एकत्र किए हैं ताकि विस्तृत विश्लेषण किया जा सके. घटना से पहले लगभग 600 लोगों ने शूटिंग स्थल पर भोजन किया था, लेकिन केवल 120 लोगों ने ही दर्द की शिकायत की."

खबरों के अनुसार, यह रणवीर सिंह अभिनीत जासूसी थ्रिलर "धुरंधर" की शूटिंग कर रही फिल्म यूनिट की टीम है. "धुरंधर" के मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह पिछले कुछ हफ़्तों से फिल्म की आउटडोर शूटिंग के लिए लद्दाख में हैं. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना के साथ सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी सहायक भूमिकाओं में हैं.

इस घटना ने बड़े पैमाने पर फिल्मांकन स्थलों, खासकर लेह जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं. वहीं अधिकारी जवाबदेही तय करने तथा यह निर्धारित करने के लिए प्रयोगशाला रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार के भोजन या पानी के कारण विषाक्तता हुई.

Syed Khalid Hussain

