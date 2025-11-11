रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का ट्रेलर लॉन्च नहीं होगा कल, फैंस को करना होगा इंतजार, मेकर्स ने इस वजह से बदला प्लान

Dhurandhar trailer event pushed: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' का दर्शकों के बीच काफी ज्यादा बज बना हुआ हैं. हाल ही में इस फिल्म से आर माधवन और संजय दत्त का लुक सामने आया था. जिसे देख फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई थी और फैंस रणवीर सिंह के लुक को देखने के लिए बेताब थे. फिल्म का ट्रेलर लॉन्च 12 नवंबर को मुंबई के एनएमएसीसी में होने वाला था, लेकिन अब मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया है.

कल नहीं होगा फिल्म का ट्रेलर रिलीज

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर मेकर्स ने नया अपडेट शेयर किया है. मेकर्स ने बताया कि 12 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च नहीं होगी. उन्होंने कहा 'कल (10 नवंबर) को दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान में धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च जो कल होना था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है. नई डेट और जानकारी जल्द ही आपको बताई जाएगी. आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद.'

10 नवंबर की शाम हुआ था ब्लास्ट

बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर) को शाम चलता कार में धमाका हुआ था. इसमें कई लोगों की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई है और इस ब्लास्ट के कारण का पता लगा रही है. जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है.

फैंस को फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' का दर्शकों के बीच काफी अच्छा खासा बज बना हुआ है. इस फिल्म के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है. फिल्म का टीजर जब आउट हुआ था तब से लोगों की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है.