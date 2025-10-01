1 नहीं, 2 नहीं.. रणवीर सिंह को चाहिए 3 वैनिटी वैन, वजह सुनते ही खड़े हो जाएंगे कान, पकड़ लेंगे माथा

Ranveer Singh: इन दिनों बॉलीवुड के दो बड़ी सितारे और फेमस कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह सुर्खियों में छाए हैं. जहां, दीपिका दो बड़ी फिल्मों से बाहर होने के चलते खबरों में बनी हुई हैं, तो वहीं रणवीर अपनी 3 वैनिटी वैन को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं.
Trending Photos
Ranveer Singh Requires 3 Vanity Vans: अक्सर ही बॉलीवुड की गलियों से स्टार्स की फीस, उनकी बढ़ती मांगें और बजट-कमाई की खबरें सुर्खियों में छाई रहती हैं. बॉलीवुड के कई निर्माता-निर्देशक भी स्टार्स की इन मांगों को लेकर मीडिया के सामने बात कर चुके हैं और करते रहते हैं. इसी के चलते कई स्टार्स के हाथ से अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स भी निकल जाते हैं. जैसे हाल ही में दीपिका पादुकोण के संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' और प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2' से बाहर होने की खबर ने सभी को चौंका दिया था.
लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बॉलीवुड के स्टार्स आज बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं? इसी बीच अब दीपिका पादुकोण के पति और एक्टर रणवीर सिंह को लेकर भी एक हैरान कर देने वाली खबर ने लोगों के कान खड़े कर दिए. सामने आ रही खबरों की मानें तो उनकी मांग शूटिंग के दौरान स्टार्स की सुविधाओं के लिए मिलने वैनिटी वैन (Vanity Van) से जुड़ी है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर शूट के दौरान एक-दो नहीं बल्कि तीन वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं.
रणवीर सिंह को चाहिए 3 वैनिटी वैन
एक वैन उनकी पर्सनल जरूरतों के लिए, एक जिम के लिए और तीसरी वैन उनके पर्सनल शेफ के लिए रखी जाती है. हालांकि, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये वैन उनका एंटूराज हिस्सा हैं या नहीं. बताया जा रहा है कि एक वैन की देखभाल का खर्च लगभग 10 से 15 लाख रुपए होता है. ये खबर ऐसे समय पर सामने आई में जब दीपिका के हाथ से 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' जैसी फिल्में निकल गईं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दीपिका ने अपनी फीस में 25 फीसदी बढ़ोतरी और 7 घंटे की शूटिंग शिफ्ट की मांग की थी.
14 साल का करियर, 25 से ज्यादा फिल्में... वो बॉलीवुड एक्टर जिसने खोला इंडस्ट्री का काला चिट्ठा, बोले- ‘‘सैयारा’ जैसी फिल्म...’
स्टार्स की मांगों से परेशान हैं फिल्म निर्माता-निर्देशक
इसके साथ ही उनका 25 लोगों का एंटूराज भी विवाद की बड़ी वजह बना. निर्माता इसे लेकर परेशान थे और टीम कम करने की कोशिश की, लेकिन दीपिका ने अपनी मांगों पर अड़े रही. बताया गया कि दीपिका की टीम के लिए पांच स्टार होटल की व्यवस्था और खाने का खर्च भी शूट के दौरान प्रोड्यूसर्स से मांग रही थीं. इस पर सोर्स ने कहा, 'एक्टर की फीस के अलावा उनके और उनकी टीम के रहने खाने का खर्च क्यों प्रोड्यूसर्स उठाएं? ये मुद्दा कई हिंदी फिल्म निर्माताओं को परेशान करता है'.
रणवीर-दीपिका का वर्कफ्रंट
वहीं, अगर दोनों के वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म 'धुरंधर' है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी. हालांकि फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि रणवीर एक अंडरकवर स्पाई का किरदार निभाएंगे. फिल्म भारत के स्पेशल एजेंट्स की बहादुरी को पाकिस्तान में दिखाएगी. इस फिल्म को आदित्य धर ने लिखा और डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं, दीपिका, शाहरुख खान के साथ अपनी छठी फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.