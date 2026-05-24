रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ छोड़ने से नाराज हुए फरहान अख्तर, FWICE में दर्ज कराई शिकायत; कल आएगा फैसला

Ranveer Singh Don 3 Exit Controversy: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच फिल्म 'डॉन 3' को लेकर विवाद चल रहा है. फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-
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Ranveer Singh Don 3 Exit Controversy: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. रणवीर सिंह की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बना चुकी है. बड़े पर्दे के बाद फिल्म 'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी गदर काट रखा है. हर कोई इस फिल्म का दीवाना हो गया है और बार-बार फिल्म को देखना पसंद कर रहा है. इसी बीच रणवीर सिंह अपनी छोड़ी हुई फिल्म Don 3 को लेकर खबरों में हैं. फिल्म 'डॉन 3' को लेकर फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच तनातनी का माहौल चल रहा है. फरहान ने फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन (FWICE) में रणवीर के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. इसके बाद बी-टाउन में हलचल मच गई है.
एक्टर फरहान अख्तर एक बार फिर फिल्म डॉन 3 को लेकर चर्चा में आ गए हैं. इस बार फरहान अख्तर ने ऐसा कदम उठाया है, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है. FWICE के बयान के मुताबिक, फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के फिल्म 'डॉन 3' से बाहर होने को लेकर फिल्म बॉडी में शिकायत दर्ज की है.
हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शिकायत IFTDA के जरिए की गई, जहां फरहान मेंबर हैं. FWICE ने बताया है कि इस मामले पर उनका फैसला 25 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा. इस खबर के सामने आने के बाद से रणवीर सिंह के फैंस काफी परेशान हो गए हैं. अब देखना यह होगा कि 25 मई को रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच चल रहे फिल्म 'डॉन 3' विवाद पर क्या फैसला आता है.
एक्टर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर साथ में फिल्म डॉन 3 में काम कर रहे थे. फरहान अख्तर ने फिल्म 'डॉन 3' से रणवीर सिंह का लुक भी जारी कर दिया था, लेकिन इन सबके बाद एक्टर ने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद से फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच विवाद चल रहा है. फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के फिल्म 'डॉन 3' छोड़ने को एकदम गलत बताया था. खबरों के मुताबिक, रणवीर सिंह ने फिल्म 'डॉन 3' को फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए छोड़ा था.
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