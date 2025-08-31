रणवीर शौरी इस वजह से ठुकरा दी थी सलमान खान की 'टाइगर जिंदा है'; कहा- गुस्से में की थी 'टाइगर 3'

सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है उनके करियर की बेहतरीन मूवीज में गिनी जाती है. यह एक था टाइगर की सीक्वल थी और इसने कमाई से बॉक्स ऑफिस हिला दिया था. हाल ही में, एक बॉलीवुड एक्टर ने रिवील किया कि उन्होंने सलमान खान की ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी. इस फिल्म में रणवीर शौरी ने गोपी का किरदार निभाया था और वाहवाही लूटी थी. लेकिन जब 2017 में इसका सीक्वल 'टाइगर जिंदा है' आया तो उसमें से रणवीर शौरी गायब रहे. उन्होंने अब एक इंटरव्यू में इसके पीछे की वजह बताई है.

रणवीर शौरी ने बताया, 'टाइगर के बाद, यशराज फिल्म्स ने मुझे टाइगर 2 भी ऑफर किया. लेकिन समस्या यह थी कि भूमिका प्रीक्वल से छोटी थी. यह तब था जब यश चोपड़ा और सलीम खान ने पहली फिल्म में मेरे काम की तारीफ की थी. जब मुझे दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट मिली, तो मैंने देखा कि मेरा रोल पहले की तुलना में छोटा था और मेरी फीस भी कम थी. मेरा तर्क था कि अगर मेरे किरदार को पसंद किया जा रहा है, तो मेरी फीस और मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ना चाहिए. लेकिन वो बोले कि वह इतना ही दे सकते हैं. इसके बाद मैंने रिजेक्ट कर दिया.'

रणवीर शौरी ने क्यों की थी 'टाइगर 3'

हालांकि जब YRF ने 2023 में 'टाइगर 3' पर काम शुरू किया, तो रणवीर शौरी से संपर्क किया लेकिन इस बार कुछ शर्त रखी गई थी, जिससे एक्टर निराश हो गए थे. उन्होंने बताया, 'जब टाइगर 3 बनाने का समय आया, तब गिरीश कर्नाड का निधन हो चुका था. इसलिए उनके बाद, टाइगर की मूल टीम में मैं ही बचा था. उन्होंने मुझसे फिर कॉन्टैक्ट किया, लेकिन उसी समस्या के साथ. मैं ऐसा था कि क्या आप मुझे इसलिए वापस बुला रहे, जिससे मेरा किरदार मार सकें? उन्होंने कहा कि हां. और इसी बात से मुझे गुस्सा आया और मैंने वो रोल गुस्से में किया. ठीक है मैं अपने कैरेक्टर को मौत देने आजाऊंगा. अगर आपने मेरे किरदार को इतना छोटा कर दिया है, तो उसे मरने दो.'

रणवीर शौरी को कितनी मिली थी फीस

रणवीर शौरी ने बताया कि तीसरे पार्ट में उनकी फीस पहले के मुकाबले थोड़ी ठीक थी. 'इस बार उन्होंने मुझे ठीक-ठाक पैसे दिए. यह ज्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक-ठाक था. मैं सिर्फ फिल्म में अपने किरदार को मारने गया था. उसकी मौत ने मुझे पहली फिल्म के अंत की याद दिला दी थी.'