Advertisement
trendingNow12944140
Hindi Newsबॉलीवुड

रणवीर शौरी ने शुरू की वेब सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' की शूटिंग, सबसे अलग है कहानी

Ranvir Shorey की नई वेब सीरीज का ऐलान हो गया है.इस वेब सीरीज का नाम 'द पिरामिड स्कीम'है.इसकी शूटिंग शुरू होते ही मेकर्स ने कई फोटोज शेयर की हैं.

Written By  IANS|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

द पिरामिड स्कीम
द पिरामिड स्कीम

The Pyramid Scheme: वेब सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' की शूटिंग शुरू हो गई है. इसके मेकर्स ने बुधवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें की और ऐलान किया.खास बात यह है कि इसमें रणवीर शौरी और शेखर सुमन जैसे मशहूर सितारे पहली बार साथ काम करते दिखाई देंगे. इस सीरीज में उनके अलावा परमवीर चीमा, अंजन श्रीवास्तव, स्मिता बंसल और अल्फिया जाफरी जैसे सितारे भी हैं.

'द पिरामिड स्कीम'की शूटिंग शुरू

इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए मेकर्स ने बताया कि सपने देखने और बहुत सारी योजनाएं बनाने के बाद आखिरकार 'द पिरामिड स्कीम'की शूटिंग शुरू हो गई. इस पोस्ट में मेकर्स ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं. इनमें सीरीज की पूरी कास्ट दिखाई दे रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या है कहानी?

इस सीरीज के निर्माता द वायरल फीवर (टीवीएफ) हैं. सीरीज का निर्देशन आशीष शुक्ला और श्रेयांश पांडे कर रहे हैं. इसमें एक लड़के गोल्डी की कहानी है, जो मल्टी-लेवल मार्केटिंग बिजनेस के जरिए अमीर बनना चाहता है,लेकिन उसका यह सपना उसे अलग ही दुनिया में ले जाता है. इससे न सिर्फ उसका भविष्य बल्कि परिवार भी खतरे में पड़ जाता है.

अक्टूबर में कुछ होने वाला है खास, मलाइका अरोड़ा के इस VIDEO ने बढ़ाया फैंस का एक्साइटमेंट

 

कब होगी रिलीज?

फिलहाल, इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं है,लेकिन 'द पिरामिड स्कीम' का प्रीमियर 2026 में प्राइम वीडियो पर किया जाएगा. इससे पहले रणवीर शौरी वेब सीरीज 'बिंदिया के बाहुबली'में दिखाई दिए थे.रणवीर ने एक इंटरव्यू में सीरीज की खासियत के बारे में बात की थी.उन्होंने बताया था कि यह सीरीज दूसरी क्राइम-ड्रामा से हटकर है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें थोड़ी संवेदनशीलता है.आपको बता दें, रणवीर ने एक छोटी सी लव स्टोरी से अपने करियर की शुरआत की थी. हालांकि इससे पहले वो सामने ये कौन में जरूर नजर आए थे. इसके बाद 'लक्ष्य','हम दम', 'शिवा', 'प्यार के साइड इफेक्ट्स', 'खोसला का घोसला', 'ट्रैफिक सिंग्नल' जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं.

 

 

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Ranvir Shorey

Trending news

'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
Siddaramaiah
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
Abu Azmi
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
Richest person in West Bengal
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
Jammu and Kashmir
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
imd news
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
Bengaluru
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
;