रणवीर शौरी ने शुरू की वेब सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' की शूटिंग, सबसे अलग है कहानी

Ranvir Shorey की नई वेब सीरीज का ऐलान हो गया है.इस वेब सीरीज का नाम 'द पिरामिड स्कीम'है.इसकी शूटिंग शुरू होते ही मेकर्स ने कई फोटोज शेयर की हैं.
Trending Photos
The Pyramid Scheme: वेब सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' की शूटिंग शुरू हो गई है. इसके मेकर्स ने बुधवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें की और ऐलान किया.खास बात यह है कि इसमें रणवीर शौरी और शेखर सुमन जैसे मशहूर सितारे पहली बार साथ काम करते दिखाई देंगे. इस सीरीज में उनके अलावा परमवीर चीमा, अंजन श्रीवास्तव, स्मिता बंसल और अल्फिया जाफरी जैसे सितारे भी हैं.
'द पिरामिड स्कीम'की शूटिंग शुरू
इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए मेकर्स ने बताया कि सपने देखने और बहुत सारी योजनाएं बनाने के बाद आखिरकार 'द पिरामिड स्कीम'की शूटिंग शुरू हो गई. इस पोस्ट में मेकर्स ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं. इनमें सीरीज की पूरी कास्ट दिखाई दे रही है.
क्या है कहानी?
इस सीरीज के निर्माता द वायरल फीवर (टीवीएफ) हैं. सीरीज का निर्देशन आशीष शुक्ला और श्रेयांश पांडे कर रहे हैं. इसमें एक लड़के गोल्डी की कहानी है, जो मल्टी-लेवल मार्केटिंग बिजनेस के जरिए अमीर बनना चाहता है,लेकिन उसका यह सपना उसे अलग ही दुनिया में ले जाता है. इससे न सिर्फ उसका भविष्य बल्कि परिवार भी खतरे में पड़ जाता है.
अक्टूबर में कुछ होने वाला है खास, मलाइका अरोड़ा के इस VIDEO ने बढ़ाया फैंस का एक्साइटमेंट
कब होगी रिलीज?
फिलहाल, इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं है,लेकिन 'द पिरामिड स्कीम' का प्रीमियर 2026 में प्राइम वीडियो पर किया जाएगा. इससे पहले रणवीर शौरी वेब सीरीज 'बिंदिया के बाहुबली'में दिखाई दिए थे.रणवीर ने एक इंटरव्यू में सीरीज की खासियत के बारे में बात की थी.उन्होंने बताया था कि यह सीरीज दूसरी क्राइम-ड्रामा से हटकर है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें थोड़ी संवेदनशीलता है.आपको बता दें, रणवीर ने एक छोटी सी लव स्टोरी से अपने करियर की शुरआत की थी. हालांकि इससे पहले वो सामने ये कौन में जरूर नजर आए थे. इसके बाद 'लक्ष्य','हम दम', 'शिवा', 'प्यार के साइड इफेक्ट्स', 'खोसला का घोसला', 'ट्रैफिक सिंग्नल' जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.