अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म देखना पसंद है तो आप ओटीटी पर डार्क कॉमेडी वाली सस्पेंस से भरी फिल्म राव बहादुर को देख सकते हैं. कहानी की कहानी एक रईस सनकी शराबी बूढ़े की है जो कि विरासत में मिले महल में जिंदगी के आखिरी मोड़ पर है. लिवर कैंसर की वजह से उनके पास केवल 4 महीने ही होते हैं. लेकिन एक जुनून की वजह से बूढ़ा इंसान जिंदा रहता है. इस फिल्म को IMDb पर 8.7 रेटिंग मिली है. फिल्म को आप हिंदी में ओटीटी पर देख सकते हैं.
वेंकटेश महा के डायरेक्शन में बनी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म राव बहादुर को आप को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. Netflix पर फिल्म 31 जुलाई को स्ट्रीम हुई है. डार्क कॉमेडी फिल्म महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर के GMB एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है.
फिल्म की कहानी बूढ़े शराबी, मानसिक रूप से बीमार और अमीर आदमी कहानी है, जो लिवर कैंसर के आखिरी स्टेज पर है. डॉक्टर ने उन्हें बताया होता है कि उनके पास चार महीने बचे हैं. लेकिन वह अपने अजीब जुनून की वजह से लंबा जीता है. आदमी को शक को होता है कि उसका छोटा बेटा कुसुमाम्पा यानी कुसुमा उसका अपना बच्चा नहीं था. वह अपने इस शक को साबित करने लिए जिद्द करते है. बेटे की मौत के बाद पत्नी अलग रहने लगती है. बड़ा बेटा परिवार को एक करने की कोशिश करता है.
दरअसल कई सालों बाद कुसुमा का जन्म होता है. उसके रंग की वजह से उसके नायाजज होने की अफवाह फैलने लग जाती है. रामप्पा इस बात से टूटकर रेणुका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है. लवाना और कुसुमा की लड़ाई होता है तो रामप्पा कुसुमा को डाटते हुए उसके जन्म की वैधता पर सवाल उठाता है. जिसके बाद कुसुमा तालाब में डूबकर आत्महत्या कर लेता है.जिसके बाद पत्नी खुद को अलग कर देती है. इसके बाद रामप्पा मानसिक संतुलन खोने लगता है.
कुसुमा की मौत के बाद परिवार टूट जाता है. सालों बाद रामप्पा चुपके से कुसुमा के अवशेषों को बाहर निकालते हैं ताकि DNA टेस्ट करवा सकें. इसके बाद फिल्म में घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है. जिसके बाद हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है. DNA का फैसला और रामप्पा का जुनून के बारे में जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी. कहानी में ट्विस्ट DNA टेस्ट और रामप्पा की मौत के बाद आता है.