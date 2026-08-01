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IMDb पर 8.7 रेटिंग वाली ये साइकोलॉजिकल थ्र‍िलर घुमा देगी आपका दिमाग, सस्पेंस से भरी डार्क कॉमेडी सोफे से उठने नहीं देगी

'राव बहादुर' को तेलुगू भाषा की फिल्म है लेकिन इसे आप हिंदी में देख सकते हैं. साइकोलॉज‍िकल थ्र‍िलर की कहानी एक शराबी बूढ़े, सनकी और रईस आदमी की कहानी है. उसके पास जीने के लिए 4 महीने होते हैं लेकिन एक जुनून की वजह से वह सनकी बूढ़ा जिंदा रहता है.

Written ByShilpa
Published: Aug 01, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:16 AM IST
IMDb पर 8.7 रेटिंग वाली ये साइकोलॉजिकल थ्र‍िलर घुमा देगी आपका दिमाग, सस्पेंस से भरी डार्क कॉमेडी सोफे से उठने नहीं देगी

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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