महेश बाबू की ‘राव बहादुर’ का टीजर आउट, नए अवतार में दिखे सत्यम देव; फैंस एक्साइटेड

तेलुगु एक्टर सत्यदेव की आगामी फिल्म 'राव बहादुर' का टीजर मेकर्स ने जारी कर दिया है. इस फिल्म को साउथ के दिग्गज अभिनेता महेश बाबू द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा, जो इसे और खास बनाता है. पोस्टर में सत्यदेव काफी रोमांचक और अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता पैदा कर रहा है.

शाही अंदाज में दिखे अभिनेता सत्यदेव

टीज़र में दिखाया गया है कि कहानी का हीरो इसी दुश्मन यानी शक के वश में है. इस फिल्म को GMB एंटरटेनमेंट, A+S मूवीज़, श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स और महायान मोशन पिक्चर्स ने बनाया है. इसमें सत्यदेव का जबरदस्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखने को मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया. इससे पहले फिल्म का पोस्टर सामने आया था, जिसने ने साफ कर दिया था कि कुछ अलग और खास आने वाला है. जैसे-जैसे लोगों का उत्साह बढ़ता गया, मेकर्स ने रिलीज़ को लेकर सबको उत्सुक बनाए रखा. और अब इंतज़ार खत्म हो चुका है.यूनिक और दिलचस्प अंदाज़ में बनी इस फिल्म का धमाकेदार टीज़र आखिरकार रिलीज़ कर दिया गया है.और सबसे खास बात यह है कि राव बहादुर के टीजर को खुद एस.एस. राजामौली ने लॉन्च किया है.

ये टीजर अपने अनोखे स्टाइल और शानदार विज़ुअल्स से सबको आकर्षित कर रहा है. अब दर्शकों का जोश और भी बढ़ गया है, क्योंकि राव बहादुर वाकई में एक अलग और जबरदस्त पैन-इंडिया फिल्म बनने वाली है. राव बहादुर का टीज़र हमें एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है, जहां सस्पेंस और रोमांच से भरी कहानियां छिपी हुई हैं. इसमें एक अलग ही यूनिवर्स दिखाया गया है, जिसमें ढेरों कहानियां आगे खुलने का इंतज़ार कर रही हैं.टीजर में सत्यदेव का नया और बदला हुआ लुक देखने लायक है, उनकी एक्टिंग भी कमाल की लग रही है. फिल्म को एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा (Psychological Drama) बताया गया है, जो रहस्य और हकीकत के मिलन पर आधारित है. मेकर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में ‘Not Even A Teaser’ कहा है, लेकिन सच में ये आने वाली पैन-इंडिया फिल्म की एक झलक है, जो बेहद खास होने वाली है.

राव बहादुर फिल्म के बारे में

इस फिल्म का निर्देशन वेंकटेश महा ने किया है. इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के जीएमबी एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है. हालांकि, अभी फिल्म के रिलीज डेट का एलान नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स में इसे 2026 गर्मी में रिलीज करने की बात कही जा रही है.