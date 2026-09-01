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शादी के सिर्फ 5 महीने बाद अलग हो रहे बादशाह-ईशा रिक्खी! इंस्टा पोस्ट पढ़ते ही उड़ गए फैंस के होश

Badshah Isha Rikhi Divorce: रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने अपनी शादी टूटने की खबरों पर पक्की मुहर लगा दी है. सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अटकलों के बीच दोनों ने एक जैसा पोस्ट शेयर कर अलग होने का ऐलान किया. अचानक आई इस खबर से फैंस काफी हैरान हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 01, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:16 AM IST
शादी के सिर्फ 5 महीने बाद अलग हो रहे बादशाह-ईशा रिक्खी! इंस्टा पोस्ट पढ़ते ही उड़ गए फैंस के होश
Image Credit: 5 महीने बाद बादशाह-ईशा ने लिया तलाक (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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