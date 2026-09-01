शादी के सिर्फ 5 महीने बाद अलग हो रहे बादशाह-ईशा रिक्खी! इंस्टा पोस्ट पढ़ते ही उड़ गए फैंस के होश

रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने आखिरकार अपने अलग होने का फैसला दुनिया के सामने रख दिया है. पिछले कई हफ्तों से दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरें आ रही थीं, जिस पर अब दोनों ने खुद सामने आकर विराम लगा दिया. सोमवार रात बादशाह और ईशा ने अपने-अपने इंस्टाग्राम पर एक जैसा पोस्ट शेयर कर तलाक का ऐलान किया. इस खबर के सामने आते ही म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ उनके फैंस भी हैरान रह गए हैं. दोनों ने साफ किया कि ये फैसला आपसी सहमति से लिया गया है और वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं.
बादशाह ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि वे दोनों आपसी सम्मान के साथ अलग हो रहे हैं. उन्होंने लिखा, ‘मैंने और ईशा रिखी ने मिलकर अलग होने और अपनी राहें जुदा करने का फैसला किया है. ये फैसला आपसी इज्जत के साथ लिया गया है. हम सभी से गुजारिश करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें’. इसके साथ ही बादशाह ने ये भी साफ कर दिया कि इस मामले पर उनका ये पहला और आखिरी बयान है. उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि उनके रिश्ते को लेकर किसी भी तरह की अफवाहें न फैलाई जाएं.
दोनों के रिश्ते में खटास आने की चर्चाएं इसी साल जुलाई के महीने में शुरू हुई थीं. उस समय ईशा ने अपने सोशल मीडिया पर बादशाह के साथ की कुछ पुरानी तस्वीरों और वीडियो का एक मोंटाज शेयर किया था. उस पोस्ट के साथ उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन लिखा था, ‘हर तूफान एक सबक होता है और हर दुआ एक उम्मीद’. इस पोस्ट में उन्होंने टूटे हुए दिल वाला इमोजी भी लगाया था. बस इसी पोस्ट के बाद फैंस के बीच ये चर्चा तेज हो गई कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वे शादी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर ये बहस उस समय और तेज हो गई जब ईशा की मां पूनम रिखी ने कर्मा यानी कर्मों के फल से जुड़े कई पोस्ट शेयर किए. लोग इन पोस्ट्स को सीधे तौर पर दोनों के रिश्ते से जोड़कर देखने लगे. इससे पहले जून में ईशा ने एक सवाल-जवाब सेशन के दौरान बादशाह के साथ अपनी शादी की बात पहली बार कबूल की थी. इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि ईशा जल्द ही सलमान खान के मशहूर रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ में हिस्सा ले सकती हैं. इस चर्चा ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
रैपर बादशाह की जिंदगी में ये दूसरा मौका है जब उनकी शादी टूटी है. इससे पहले उन्होंने जैस्मिन मसीह से शादी की थी. दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम जेसमी ग्रेस मसीह सिंह है. बेटी का जन्म जनवरी 2017 में हुआ था. हालांकि, कुछ सालों बाद बादशाह और जैस्मिन के बीच दूरियां आ गईं और दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया. इसके बाद साल 2020 में दोनों का आधिकारिक रूप से तलाक हो गया था. पहली शादी टूटने के बाद बादशाह की जिंदगी में ईशा आई थीं, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल सका.
अपने ताजा बयान के जरिए बादशाह और ईशा ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि वे अपनी पर्सनल लाइफ को सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहते हैं. दोनों ने अपने चाहने वालों और मीडिया से साफ कहा है कि इस फैसले के पीछे की वजहों को लेकर कोई कयास न लगाए जाएं. शादी के कुछ ही समय बाद दोनों का इस तरह अलग होना फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला है. अब दोनों अपनी-अपनी जिंदगी और करियर में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और फैंस से सिर्फ समझदारी और सम्मान की उम्मीद रखते हैं.