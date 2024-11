रैपर बादशाह के चंडीगढ़ वाले रेस्टोरेंट के बाहर ब्लास्ट, क्या वसूली के चलते फेंका बम? CCTV फुटेज में कैद हुई घटना

चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां पंजाबी रैपर बादशाह के रेस्टोरेंट के बाहर ब्लास्ट किया गया है. सोमवार रात दो क्लबों के बाहर दो विस्फोट हुए. इनमें से एक क्लब खुद बादशाह का है. सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जहां एक शख्स बम जैसा कुछ फेंकता नजर आ रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को शक है कि यह जबरन वसूली की कोशिश हो सकती है. बात करें घटना की तो ये मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 26 की है. एक क्लब का नाम De Orra क्लब है तो दूसरे का नाम Seville Bar and Lounge है. जिसके मालिक बादशाह हैं.

बादशाह के रेस्टोरेंट के बाहर हुआ ब्लास्ट

सोशल मीडिया पर सामने आई सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी बम फेंककर भागता नजर आ रहा है. इस घटना में रेस्टोरेंट के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूट गए. लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली पुलिस मौके पर पहुंच गई. फिलहाल अधिकारी जांच में जुटे हैं कि आखिर ये ब्लास्ट किसने किया और क्या मंशा थी.

#WATCH | DSP Dilbag Singh Dhaliwal says, "We got information in the control room that there was some personal problem here. Our Investigating Officer saw glass was broken here. At the present moment, we cannot say anything. The forensic team has arrived. We got the call at around… https://t.co/blie8dV5VB pic.twitter.com/I2G8TOeOc5

— ANI (@ANI) November 26, 2024