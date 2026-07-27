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'अब चुप नहीं रहूंगी...' ईशा रिखी की पोस्ट से मचा बवाल, रैपर बादशाह की शादीशुदा जिंदगी में आया भूचाल?

Isha Rikhi Post: फेमस रैपर बादशाह और ईशा रिखी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. ईशा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है. इस पोस्ट के बाद से फैंस दोनों के रिश्ते में दरार की अटकलें लगा रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 27, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:26 PM IST
'अब चुप नहीं रहूंगी...' ईशा रिखी की पोस्ट से मचा बवाल, रैपर बादशाह की शादीशुदा जिंदगी में आया भूचाल?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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