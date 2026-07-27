'अब चुप नहीं रहूंगी...' ईशा रिखी की पोस्ट से मचा बवाल, रैपर बादशाह की शादीशुदा जिंदगी में आया भूचाल?

Isha Rikhi Post: पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी और मशहूर रैपर बादशाह कुछ वक्त से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. कुछ वक्त पहले ही बादशाह और ईशा रिखी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं और फैंस दोनों को जमकर शादी की शुभकामनाएं दे रहे थे. अब इसी बीच दोनों के रिश्ते में दरार आने की खबरें सामने आ रही हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने इसी साल गुपचुप तरीके से शादी की थी. हालांकि, उन्होंने अपने रिश्ते को काफी पर्सनल रखा. अब एक बार फिर दोनों चर्चा में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. इस बीच पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसे पढ़ने के बाद लोगों ने दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं.
हाल ही में ईशा रिखी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद से बादशाह और उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, उन्होंने पोस्ट में कहीं भी तलाक का जिक्र नहीं किया है, लेकिन अपनी पोस्ट में उन्होंने इशारों-इशारों में बताया कि वह लंबे समय तक डर और दबाव की वजह से चुप रहीं.
ईशा ने लिखा, 'कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं, जिनके निशान बाहर से दिखाई नहीं देते. उन्हें लगता था कि उनके पति के पास इतना प्रभाव, ताकत और संसाधन हैं कि चुप रहना ही उनके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है. लेकिन अब उन्होंने डर की जगह हिम्मत चुनने का फैसला किया है. वह अभी पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अब यह दिखावा भी नहीं करेंगी कि सब कुछ ठीक था.'
बता दें कि इससे पहले भी ईशा ने बादशाह के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की थीं, जिनके साथ कैप्शन में लिखा था, 'हर तूफान एक सीख है, हर दुआ एक उम्मीद है.' इस पोस्ट के बाद भी सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों के रिश्ते में तनाव होने की अटकलें लगाई थीं.
बादशाह और ईशा ने अपने रिश्ते को ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर रखने के बाद इस साल की शुरुआत में एक पर्सनल समारोह में शादी की. शादी की खबर तब सामने आई, जब ईशा की मां ने समारोह के कुछ क्लिप ऑनलाइन शेयर किए. बाद में ईशा ने इंस्टाग्राम पर सवाल-जवाब के एक सेशन के दौरान शादी की पुष्टि की. बादशाह ने ईशा के हालिया बयान पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. चूंकि उनकी पोस्ट में कोई खास आरोप या विवरण शामिल नहीं है, इसलिए इसके पीछे के हालात अभी स्पष्ट नहीं हैं.