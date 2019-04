अमेरिकन रैपर निप्सी हसल की गोली मारकर हत्या, सकते में आए सेलेब्स

नई दिल्ली : ग्रैमी नॉमिनेटेड रैपर निप्सी हसल की रविवार को उनके क्लोदिंग स्टोर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद से यूएस मनोरंजन जगत सकते में आ गया है. सिंगर रेहाना, ड्रेक और अन्य कई अमेरिकन सेलेब्स ने इस हादसे के बारे में शोक व्यक्त किया है. सभी सेलेब्स हैरान है कि इतनी बड़ी घटना कैसे और क्यों हुई? रैपर निप्सी की उम्र महज 33 साल थी.

यूएस पुलिस का कहना है कि रैपर की हत्या ब्रोवार्ड काउंटी में तब की गई जब वह मोटरसाइकिल खरीदने गए हुए थे. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, रैपर के ऊपर कई राउंड फायर किए गए. निप्सी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने निप्सी को मृत घोषित कर दिया.

मौत के मुंह से बचकर लौटे सिंगर परमीश वर्मा, मां के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones!

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a

— Rihanna (@rihanna) April 1, 2019